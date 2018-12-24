国际油价低:每周检讨，国际油价高:顶价RM2.20‧RON95 1月1下调 当国际油价上涨时，政府会将柴油及RON95汽油价格分别控制在2令吉18仙及2令吉20仙的顶价，并为低收入目标群体提供汽油津贴。

（吉隆坡24日讯）财政部长林冠英今日宣布，政府将从明年1月1日起重新实施油价自由浮动机制，每周检讨油价，以便消费人可以更快速享受到油价下调及跟上国际市场价格的变化。

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当国际油价上涨时，政府会将柴油及RON95汽油价格分别控制在2令吉18仙及2令吉20仙的顶价，并为低收入目标群体提供汽油津贴。

林冠英发表文告指出，目前汽油零售价是每个月根据自动价格机制（APM）制定，即根据之前一个月的石油平均价格以及汇率来定价，国际汽油价格的波动将影响下一个月的油价，因此，国际市场在12月份的实际石油价格走势，会在1月份的零售价反映出来。

更快速享受下跌油价

他表示，当国际油价下滑时，政府将会实施每周检讨油价机制，让油价每周浮动，消费人可以更快速享受到下跌的汽油价格。

他表示，配合现有的国际油价趋势，政府会在1月1日调低石油产品包括RON95的价格，并且每周浮动。如果国际油价继续下滑，油价将会每周继续下跌。

明年落实目标群体补贴制

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他表示，如果国际油价回升，汽油零售价也会调涨，不过政府将会把RON95和柴油的顶价分别控制在2令吉20仙及2令吉18仙，一直到明年落实针对目标群补贴RON95机制为止，这也是希盟在大选宣言中，承诺让人民享受到汽油跌价的福利，以及汽油涨价时让B40群体获津贴汽油的援助。

他说，尽管政府已将RON95汽油顶价设定在每公升2.20令吉，柴油价格为2.18令吉，但政府在国际油价高于此价格时，会为人民提供汽油津贴。

林冠英指出，政府兑现竞选承诺，从6月7日开始把RON95油价稳定在2令吉20仙，以及柴油2令吉18仙，即使当时国际油价上涨，为了补贴价差，政府从今年5月至11月承担了58亿2000万令吉的津贴。