RON95 1月1日下调．每周油价浮动．最高RM2.20至新机制出炉 财政部长林冠英今日宣布，政府将从明年1月1日起重新实施每周检讨油价的机制，让油价每周浮动，确保人民不会在国际油价价格下滑时打贵油。

（吉隆坡24日讯）财政部长林冠英今日宣布，政府将从明年1月1日起重新实施每周检讨油价的机制，让油价每周浮动，确保人民不会在国际油价价格下滑时打贵油。

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当国际油价上涨时，政府就会将柴油及RON95汽油价格分别控制在2令吉18仙及2令吉20仙，并为低收入目标群体提供汽油津贴。

林冠英发表文告指出，随着国际油价在近期下跌，国内RON95汽油也将在1月1日下调。

他表示，政府是以每月检讨的机制来鉴定汽油价格，这也意味着国际油价在12月的价格，将决定明年1月国内油价是上涨，还是下跌。

他补充，尽管政府已将RON95汽油顶价设定在每公升2.20令吉，柴油价格为2.18令吉，但政府在国际油价高于此价格时，为人民提供汽油津贴；然而，一旦国际油价低于政府设定的顶价，人民则无法即刻获益，必须继续以高于国际油价的价格添油。

有鉴于此，政府宣布在国际油价下滑的情况下，实施每周检讨油价机制。

国际油价跌至1.933令吉

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林冠英表示，一旦国际油价高于政府设定的顶价，政府也将依据2019年财政预算案的宣布，为符合资格者提供汽油津贴。

政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹昨日呼吁政府落实每周检讨油价机制，确保人民不会在国际油价价格下跌时打贵油。

他表示，国际油价在过去数周已跌至低于2.20令吉的水平，本周更是跌至1.933令吉的水平。

林冠英指出，政府从今年5月至11月已经承担了58亿2000万令吉的汽油津贴。