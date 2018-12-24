丧妻老翁沉溺伤痛．小朋友让他重展欢颜 皮德科克的妻子芭芭拉5年前和他度过最后一个圣诞后，因绝症而在不久后离世，由于一直无法走出悲痛，他只好在家里不断播放亡妻的旧录影带，而且可以目不转睛的看着电视一天。

丧妻后沉溺于伤痛中的皮德科克自从认识4岁的小女孩莉莉（左）后终于重现欢颜。（互联网照片）

（英国．伦敦24日讯）英国一名87岁老翁5年前丧妻后自我封闭，拒与人接触，更不想过圣诞节。当地电视台特别安排一班小朋友到老人院和他们交流，结果从此成为好友！

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皮德科克的妻子芭芭拉5年前和他度过最后一个圣诞后，因绝症而在不久后离世，由于一直无法走出悲痛，他只好在家里不断播放亡妻的旧录影带，而且可以目不转睛的看着电视一天。

以前的圣诞节都是芭芭拉负责打点，虽然他现有女儿和孙儿相伴，可是皮德科克宁选择一个人，圣诞对他来说已失去意义。

第四频道电视台制作节目《4岁孩子的老人院》，安排一班小孩到老人院，看看他们会否擦出火花，亦有专家观察长者每天与孩子接触会否令他们更积极。

因为电视台的安排而让皮德科克认识有点霸道的4岁小女孩莉莉。两人吃午餐时，她问皮德科克能否用她的蔬菜换换薯片，自此两人建立友谊。

莉莉让皮德科克回复朝气，他也到玩具店买礼物送给莉莉和其他小孩，重新找到人生乐趣。

皮德科克说，若亡妻知道他结交了新朋友定会很兴奋，“她很喜欢小朋友……我想她会喜欢这样的我，我知道她希望我快乐，而我亦快乐”。

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