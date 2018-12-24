凯里：油价不降变相缴税‧促政府解释赚差价 巫统林茂区国会议员凯里说，由于国际原油价格自过去6个星期来下滑到低于目前RON95每公升2令吉20仙零售价，目前等于人民缴税给新政府。

凯里：“我希望财政部及贸消部解释，政府在过去5、6个星期从有关差价中，赚取了多少盈利。”（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）巫统林茂区国会议员凯里说，由于国际原油价格自过去6个星期来下滑到低于目前RON95每公升2令吉20仙零售价，目前等于人民缴税给新政府。

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他今日在脸书贴文指出，RON95汽油售价介于1令吉94仙在5个星期前应介于1令吉95仙至2令吉18仙，然而政府仍将油价定在2令吉20仙。

“我希望财政部及贸消部解释，政府在过去5、6个星期从有关差价中，赚取了多少盈利。”

他赞同与他共进午餐的拉菲兹所发表的“国际油价不是下跌了吗？”的言论。他指本身也计算了油价，证实拉菲兹的算法没错。

他说，人民不能向希盟政府算账，因希盟竞选宣言说得很明白，希盟承诺的是稳定油价，并没有许下调降油价的承诺。

“人民岂不中计了。”

建议每周更新油价

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凯里也说，许多人追问为何我国燃油定价需要根据新加坡平均价（MOPS）指数，其实MOPS指数是许多东盟成员国制定油价所使用的标准指数，但他建议政府在落实油价自由浮动的机制，每个星期更新油价，并指拉菲兹也赞同这么做。

他说，政府也一并公布APM的计算细则，并公布燃油获补贴前的顶价是多少。

凯里附上一则标题为“应调低油价”的计算图表：（见附表），民众可登入RON95汽油平均价（MOPS）链接查阅：https://www.cmegroup.com/trading/energy/refined-products/singapore-mogas-95-unleaded-platts-swap-futures_quotes_globex.html%E2%80%AC