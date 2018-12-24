礼轻情意重．清寒学生送棉花糖感谢老师照顾 美国一名24岁女老师雷切尔日前收到意想不到的小礼物，在圣诞假期前收到一包棉花糖。原来，是班上一名家境清寒学生的巧思，她深知自己没什么东西可以送给老师，于是便从早餐麦片中取出数个棉花糖装袋作为礼物，感谢老师日常照顾。

（图：互联网）

美国一名24岁女老师雷切尔日前收到意想不到的小礼物，在圣诞假期前收到一包棉花糖。原来，是班上一名家境清寒学生的巧思，她深知自己没什么东西可以送给老师，于是便从早餐麦片中取出数个棉花糖装袋作为礼物，感谢老师日常照顾。

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雷切尔将糖果的照片分享到脸书，至今吸引35万人按赞。她说，那天是2018年最后一天上学日，接下来放假2周，多数老师会带给学生像是书籍、点心的东西，偶而也会从孩子那里得到回礼。

根据了解，雷切尔的学生大多来自清贫家庭。

雷切尔说：“这个孩子没什么可送我，她希望大家都能珍惜身边的人事物。感谢你所拥有的东西，以及别人给你的东西，这一切都来自他们内心最深处的部分，佳节愉快！”