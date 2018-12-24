年杪雨季 胶价又低‧割30棵才赚1.6令吉 晨光微曦，穿著长袖衣裤，腰部绑著一片蚊香，带著胶刀，骑著铁马朝向胶园的方向，以换取一天的收入，但若遇上胶工的天敌──雨天，恐怕一天的收入就泡汤了，胶工的悲歌，又有谁听见呢？

（武来岸24日讯）晨光微曦，穿著长袖衣裤，腰部绑著一片蚊香，带著胶刀，骑著铁马朝向胶园的方向，以换取一天的收入，但若遇上胶工的天敌──雨天，恐怕一天的收入就泡汤了，胶工的悲歌，又有谁听见呢？

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来到年杪雨天频频，无论倾盆大雨或绵绵细雨，都严重影响胶工的收入；加上胶价低靡，每公斤仅约1令吉60仙，胶工形容：“割了30棵胶树，才赚取区区的1令吉60仙，连一杯咖啡都换不到。”

胶价曾在2011年达高峰期，胶水价格每公斤约15令吉及胶丝每公斤约6令吉后，胶价便一跌不涨，胶工的收入也越来越少，如今，胶工的常年平均收入每月不达500令吉。

卓观清：2000号树种胶汁少

在武来岸居住的胶工卓观清（77岁）告诉《花城》社区报，从少年时期割胶至今，他依然每天清晨6时许起床，随后到胶园工作，60年亦是如此；惟有突破的是，以前骑脚车，如今骑摩哆车。

他指出，一棵胶树需5至7年时间才能收割，以前政府发放600号的树种，如今换为2000号的树种；虽然树身笔直，树枝伸展部份少，树老能用作制造家具用途，但对当前的胶汁产量，不会比600号树种多。

雨天无法割胶旱季汁少

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“在2011年，胶价曾经一度被看好至每公斤胶水15令吉，胶丝约6令吉，但好景不常在，当时仅维持短短数个月，随后胶价就滑落至今，无翻身之日。”

他细述，一英亩地约可以种170至180棵胶树，5英亩胶园需2人收割，平均一人收割400棵产量可达50公斤左右，但缴付2人的工钱，加上胶园若非自己的，需与地主平分，如此计算，胶价低靡及雨季时刻，可谓叫苦连天。

他说，随大马天气变化莫测，雨天就无法割胶，干旱季节也会导致胶汁产量少，唯有凉快的气候最适合胶树生长，胶工每年工作仅是6至8个月，常年计算收入平均每月不达500令吉。

张九：树帽成本重 可行性低

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另一名胶工张九（71岁）指出，割胶工作一般上分两轮进行，第一轮是割胶，第二轮是收胶，随后就卖给胶商赚取收入。

“若遇上雨天，胶身不会干，就无法割胶，只能进行除草打药水之类的杂工；每半年需打药水，而4公升的药水需50令吉左右。”

他说，虽然政府有津贴10仙至20仙，但以前由胶商和胶工处理，现在则由政府与雇主计算，胶工难处似乎被忽略，悲歌也无法被听见。

他坦言，原产业部长郭素沁提议用胶树帽子，早在数年前也曾提出，但可行性低；除了成本高，另一个是树身每年或隔几年会生长，直径扩大，换言之，胶树帽子需要不时更换。

“现在胶价每公斤1令吉60仙，但是若一个胶树帽子需5令吉的本钱，5英亩的胶园若有800棵胶树的话，成本便需4000令吉；随后几年，需要重新调整帽子位子，树身增长后又需要更换新帽子。”

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他说，部长似乎也忘了，就算有胶树帽子，但树身非平面，雨水可随缝隙流入胶树，也无法进行割胶工作，可行性低外，还增加胶工的负担。

他坦言，若政府能将胶水价格维持在每公斤8令吉，胶丝价格约4令吉，那么反而会吸引更多人，尤其是青年人加入割胶的行业，否则割胶工作恐进入没落，甚至无人割胶了。