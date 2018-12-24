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亚航员工发帖指卫生欠佳·机场公司怒报警

2018-12-24 18:33

亚航员工发帖指卫生欠佳·机场公司怒报警

一名亚航员工在推特发帖指吉隆坡第二国际机场（KLIA2）的卫生欠佳，并上传了一段垃圾桶有蛆虫的视频，不料却被大马机场控股公司（MAH B）指破坏该公司形象而报警，因而遭到警方调查。

（吉隆坡24日讯）一名亚航员工在推特发帖指吉隆坡第二国际机场（KLIA2）的卫生欠佳，并上传了一段垃圾桶有蛆虫的视频，不料却被大马机场控股公司（MAH B）指破坏该公司形象而报警，因而遭到警方调查。

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东尼：只懂霸凌威胁

针对MAHB报警的行径，亚航创办人丹斯里东尼今午发推文指出，MAHB竟因被人说卫生不好而报警，并抨击MAHB永远不会改变，只懂得霸凌及威胁，并指这些就是该公司多年来一直在应对的事情。

据《马来邮报在线》报道，亚航通讯主任莫哈末阿兹于周三在其推特上发帖质疑MAHB上周发布一则有关今年10月的机场管理表现良好的声明，并上传了一段有蛆虫的垃圾桶的视频。

他在推文中转载@MY_Airports称吉隆坡国际机场（KLIA）及KLIA2超出了#Mavcom的服务质量框架（QoS）的业绩指标时，上传了一个位于P6登记闸口附近的垃圾桶的短视频，并指这视频是拍摄于上周五，视频中可看到有几十只有点像蛆虫的白点在垃圾桶四周爬着。

莫哈末阿兹说，他于今早8时30分接获警方来电，指MAHB针对他在推特发布的垃圾桶视频向警方报案，并指控他破坏了MAHB的声誉。

“我已经知会警方，待我休假结束后，会在亚航律师陪同下，于周三前往警局接受录供；而且我已向最高管理层汇报此事并获得支持。”

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莫哈末阿兹因上传登机闸口附近一个爬满蛆虫的垃圾桶被大马机场控股公司报警，指他破坏公司形象。（图：星洲日报）
文章来源：
星洲日报·2018.12.24

 
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