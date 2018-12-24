亚航员工发帖指卫生欠佳·机场公司怒报警 一名亚航员工在推特发帖指吉隆坡第二国际机场（KLIA2）的卫生欠佳，并上传了一段垃圾桶有蛆虫的视频，不料却被大马机场控股公司（MAH B）指破坏该公司形象而报警，因而遭到警方调查。

（吉隆坡24日讯）一名亚航员工在推特发帖指吉隆坡第二国际机场（KLIA2）的卫生欠佳，并上传了一段垃圾桶有蛆虫的视频，不料却被大马机场控股公司（MAH B）指破坏该公司形象而报警，因而遭到警方调查。

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东尼：只懂霸凌威胁

针对MAHB报警的行径，亚航创办人丹斯里东尼今午发推文指出，MAHB竟因被人说卫生不好而报警，并抨击MAHB永远不会改变，只懂得霸凌及威胁，并指这些就是该公司多年来一直在应对的事情。

据《马来邮报在线》报道，亚航通讯主任莫哈末阿兹于周三在其推特上发帖质疑MAHB上周发布一则有关今年10月的机场管理表现良好的声明，并上传了一段有蛆虫的垃圾桶的视频。

他在推文中转载@MY_Airports称吉隆坡国际机场（KLIA）及KLIA2超出了#Mavcom的服务质量框架（QoS）的业绩指标时，上传了一个位于P6登记闸口附近的垃圾桶的短视频，并指这视频是拍摄于上周五，视频中可看到有几十只有点像蛆虫的白点在垃圾桶四周爬着。

莫哈末阿兹说，他于今早8时30分接获警方来电，指MAHB针对他在推特发布的垃圾桶视频向警方报案，并指控他破坏了MAHB的声誉。

“我已经知会警方，待我休假结束后，会在亚航律师陪同下，于周三前往警局接受录供；而且我已向最高管理层汇报此事并获得支持。”

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