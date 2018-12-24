云南省“一带一路”媒体团访马·探讨加深合作对接项目 中国云南省精神文明建设指导委员会办公室副主任李联斌说，这次组团来马访问交流，主要是探讨“一带一路”倡议中，该省和大马进一步加强合作和对接项目的可能性。

中国云南省“一带一路”媒体团莅临星洲日报交流。左起为李蝉娟、宗霞、马岳波、刘红、李联斌、林瑞源、冯靖雯、韩成圆、普歆雁及范林。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）中国云南省精神文明建设指导委员会办公室副主任李联斌说，这次组团来马访问交流，主要是探讨“一带一路”倡议中，该省和大马进一步加强合作和对接项目的可能性。

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他说，自从“一带一路”落实后，云南省有必要加大力度，扩大联谊，参与该计划项目的推动，特别是在人文、媒体和社会课题。

李联斌是率领该省“一带一路”媒体团莅临星洲日报交流，由星洲日报执行总编辑林瑞源接待。

出席交流会者尚有云南省政府新闻办公室对外新闻与网络宣传管理处副处长宗霞、主任科员李婵娟、云南日报国际传播交流中心记者韩成圆、云南广播电视台新闻频率副总监马岳波、全媒体新闻中心摄像记者范林、文字记者普歆雁、云南网总编辑刘红、星洲日报企业公关及业务促进经理冯靖雯及华总事务执行员尹德光。