爱滋理事会：加剧侮辱歧视‧“LGBT无需转换治疗” 马来西亚爱滋病理事会（MAC）谴责同性恋、双性恋及跨性别（LGBT）的转换治疗，并坚决表示有关群体不需要康复计划更正他们的性取向或性别认知。

（吉隆坡24日讯）马来西亚爱滋病理事会（MAC）谴责同性恋、双性恋及跨性别（LGBT）的转换治疗，并坚决表示有关群体不需要康复计划更正他们的性取向或性别认知。

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“在科学证明及人权原则的指导下，马来西亚爱滋病理事会谴责任何缺乏科学证明及侵犯个人健康、尊严、安全及保护的权力，干预健康的行为。”

该会针对标题为《这是大马如何以转换治疗治愈LGBT》的文章，称由大马伊斯兰发展局（JAKIM）及各州宗教单位主导的慕卡雅（Mukhayyam）计划旨在治疗LGBT群体的性取向及性别认知发文告指出，慕卡雅计划是JAKIM及宗教单位为跨性别群体提供的安全及无歧视空间，让他们参与宗教活动及透过就业机会接触他们以提高他们的生活。

该会说，该计划并没有实施康复过程，而在2011年的早期计划中，该会参与该计划的唯一目的是为了提高因歧视而失业的跨性别者的社会经济地位。

“但该计划却在后期偏离原定目标，当治疗及修复元素引进该计划时，马来西亚爱滋病理事会便于慕卡雅计划脱离关系。”

不科学及没收效

该会指出，转换治疗已普遍被世界科学界拒绝，不仅是因为缺乏科学价值，也可能因没有达成理想中的效果，对人类情感带来影响。

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文告说，推广转换治疗只会加剧对LGBT群体的侮辱、恐惧及歧视；该群体是国内受爱滋病影响的主要群体，而上述做法并不会停止爱滋病的传染。

该会指出，终结爱滋病需要采用事实为据且尊重人权的方式，而转换治疗有阻爱滋病科学的进步，特别是在治疗及预防。

该会呼吁应对爱滋病的所有利益相关者包括JAKIM及各州宗教单位，将注意力转移向宣传健康、关怀及同情，为LGBT及容易受爱滋病感染的群体提供防范治疗、治疗及协助。