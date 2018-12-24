沈桂贤促联邦尊重砂权力‧“禁烟须与砂协商” 砂州地方政府及房屋部长拿督沈桂贤指出，依据联邦宪法第79条文，联邦政府欲将禁烟政策延伸至砂拉越必须事先与砂拉越协商，这是砂拉越的权力。

沈桂贤将在圣诞节后与利益相关者召开会议探讨，砂政府是否采纳并落实卫生部从明年1月起，在所有饮食区全面禁烟的政策。（图：星洲日报）

（古晋24日讯）砂州地方政府及房屋部长拿督沈桂贤指出，依据联邦宪法第79条文，联邦政府欲将禁烟政策延伸至砂拉越必须事先与砂拉越协商，这是砂拉越的权力。

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沈桂贤今日针对国内贸易及消费事务部副部长张健仁呼吁砂政府明确表明立场，是否采纳并落实联邦政府实施全面禁烟政策，接受《星洲日报》访问。

他说，禁烟关系到公共卫生，是联邦宪法第九附表的并列清单（清单III）中的一个项目。

砂州权力不应受侵蚀

“我们不能忽视联邦政府应与我们协商的权力，张健仁也应该看到卫生部或任何联邦部门忽略了这项权力，这项权力不应该受到侵蚀。”

不过，沈桂贤表明，砂拉越政府没有阻止禁烟法令，但砂拉越有自己的条例管制。

“就像移民自主权，砂拉越也有自己的禁烟条例。”

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卫部应提供执法工具

另一方面，沈桂贤表示，砂政府将与相关业者在圣诞节后召开会议决定，是否采纳并落实卫生部从明年1月起，在所有饮食区全面禁烟的政策。

他也表明个人完全支持禁烟的立场，但他认为，卫生部宣布强制性禁烟政策，没有为地方议会配备适当的执法工具，那么负担就会转移到地方议会及饮食业者身上。

他举例，饮食业者有何权力阻止食客抽烟、如何处理争议、或必须联系哪一个执法单位？联邦政府是否提供经费作为执法用途，或是否会实施罚款？

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他建议，提高罚款，包括强制性监禁，允许通过拍摄吸烟者的照片来执行，以有效阻止民众在公共场所吸烟。

他举例，马六甲文化遗产区实施10年的禁烟，但在没有执法的情况下，仍四处可见烟客。