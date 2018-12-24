美国SpaceX首个国安任务．火箭载军事卫星升空 这颗由洛克希德马丁公司制造的卫星重3.8吨，造价约5亿美元（约20.7亿令吉），是美军第一颗进入轨道的第3代GPS卫星，定位准确度及抗干扰能力分别是现有系统3倍及8倍，被称为历来最强。

（图：美联社）

美国太空探索科技公司（SpaceX）的猎鹰9号运载火箭，星期日早携带美军第3代全球定位系统（GPS）卫星，成功从佛罗里达州卡纳维尔角发射升空，这是SpaceX为美国执行的首个国家安全太空任务。

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这颗由洛克希德马丁公司制造的卫星重3.8吨，造价约5亿美元（约20.7亿令吉），是美军第一颗进入轨道的第3代GPS卫星，定位准确度及抗干扰能力分别是现有系统3倍及8倍，被称为历来最强。

猎鹰9号原定上周二升空，但先后因感应器出现异常及发射场天气转差，被迫押后发射。火箭升空约2小时后，卫星被送入轨道。但卫星需在轨道监测大半年，不会立即投入使用。美军打算在20年内，再发射31枚第3代GPS卫星。