“接儿回家遭前夫撞伤”·妇女拟申请保护令禁接触 一名妇女到前夫住家接幼儿回家时，遭酒醉后的前夫蓄意开车撞上汽车尾端，导致当时在车上的她及幼儿身体出现瘀青。

廖韵龄（右）申诉前夫蓄意驾车撞伤她及幼儿，并欲申请临时保护令，拒绝前夫与幼儿见面。旁为林华正。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种24日讯）一名妇女到前夫住家接幼儿回家时，遭酒醉后的前夫蓄意开车撞上汽车尾端，导致当时在车上的她及幼儿身体出现瘀青。

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她担心前夫往后会弄伤幼儿，而准备申请临时保护令，禁止前夫与幼儿见面。

该妇女廖韵龄（42岁，推销员）在民政党雪州公共投诉局主任林华正的陪同下，召开新闻发布会时表示，她与王姓前夫分开6年，并于两年前完成离婚手续，法庭判决她拥有今年仅6岁的幼儿的监护权，前夫每月只能与幼儿相处三天两夜。

“前夫于本月7日带幼儿返回他位于太平的住家，原本说好会在9日傍晚6时载幼儿回到吉隆坡，却迟迟不见人。”

她最后决定自行驾车到太平接幼儿回家，她在太平时发现前夫有醉意，且不断骂她。

“当我驾车未转出花园住宅区时，前夫就驾车狠狠撞上我的汽车尾端，我及幼儿因为突如其来的冲击力而蒙受不同程度的伤害。”

据了解，她的头部、肩膀、手部及腿部份别都有受伤及瘀青，而幼儿的脊椎也因此受伤。她因担心孩子以后的安全，再次报警。

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廖韵龄的汽车遭前夫蓄意撞上后，损坏不已。（图：星洲日报）

第二次开车撞人

她说，这是前夫第二次开车撞她，同时也是最严重的一次。她也说，前夫的脾气不好，他在婚后不时打骂她，两人最终在第三者的介入后分开及离婚。两人分开后，8岁长子由前家翁及家婆看顾，她则看顾幼儿。

她说，她针对前夫蓄意致伤她一事在短短3个星期内前往警局报警5次，其中两次是在吉隆坡警局报警，同时也已前往医院验伤。

“太平警局的警员指这是家庭纠纷，惟我并没有与前夫起争执，他却蓄意致伤我，应属于刑事案件。”

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她说，她目前在等待保险公司是否批准汽车赔偿。

同时，她也希望前夫不要再以同样手段伤害她及幼儿。

林华正：女事主应求助福利局

另一方面，林华正表示，他建议女事主前往社会福利局求助，要求该局的协助。

“如果社会福利局不愿协助，我将安排她申请入禀法庭。”

廖韵龄说，她及幼儿因突如其来的撞击力，分别蒙受不同程度的受伤，而她的情况较为严重，同时出现瘀青。（图：星洲日报）

前夫王先生：只是意外

廖韵龄的前夫王先生（38岁）否认开车撞前妻，并坚称这只是意外。

他随后受访时透露，当时前妻的车子停在路中央，他只是一时没留意就不小心撞到前妻的轿车，否认是开车追撞后者，并不断强调这只是“意外”。

他也否认自己在事发时喝醉酒，并指已在事后报警处理，并认为既然这是场意外，前妻可透过保险索赔。

询及前妻将为幼子申请保护令，王先生则指他不知情，并指他每个月都有权见儿子，日后还是会见幼子。

他控诉，前妻此前已有2个多月没让他见孩子，且没有提出理由。