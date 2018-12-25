经济不景气 华人少子化·明年独中新生略减 （亚庇24日讯）受到经济压力影响，加上华人少子化现象，沙巴约七所华文独中明年的初一新生将减少，其中4所独中的初一班数将减少一班。

（亚庇24日讯）受到经济压力影响，加上华人少子化现象，沙巴约七所华文独中明年的初一新生将减少，其中4所独中的初一班数将减少一班。

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减班数的独中为亚庇崇正、亚庇建国、斗湖巴华以及拿笃中学。多数独中的学费料维持不变或微调，以免加重家长的负担。

过去3年，沙巴9所独中的初一新生皆略增，即2016年1177人，2017年1202人以及2018年1203人，明年料出现略减现象。

■建国6班减至5班



建国中学校长邬恒亮接受本报访问时透露，明年初一新生预计会比今年减少30至40人，跌20%左右。该校2018年初一新生有210人，比往年增加。邬校长表示，明年初一班数将从6班减至5班，每班学生40人以下。

“这个跌幅并不太寻常，主要是家长有经济压力，很多家长先问学校有没有提供助学金，虽然报名了，有可能开学时不会来。”

“另外，沙巴纯华人口降低也是新生减少的其中一个原因。大致上，沙巴的独中在招生方面所面对的问题都一样。”

邬恒亮说，建国中学决定明年初中班学费维持不变，高中班学费将调高50令吉。

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■沙崇正仅开9班

沙巴最大型独中沙巴崇正中学也有新生减少的现象，去年该校初一新生最多，共有530人，明年预料跌至500人左右。

代校长郑宝维受访时说，明年初一班数确定将从10班减至9班。过去几年，该校初一班数皆维持在10班。

他认为，此现象与目前经济不景气和升上中学的华裔子弟减少有关，若来年经济好转，应该有利于招生。

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郑宝维说，校方会在初一班数减少的情况下进行课程微调。此外，该校明年稍微调高学费。

■巴中学费维持

东海岸方面，斗湖巴华中学（巴中）也面对华小毕业生减少的问题，明年初一新生料减少30人左右，初一班数由5班减至4班。

巴中校长李爱玲表示，已报名明年初一新生截至今日有131人，估计到1月底会有约135至140人。

她说，考虑到家长的经济负担能力，该校过去两年不涨学费，明年也保持不变。

■育源人数增加

山打根育源中学明年初一新生不减反增。校长冯国超表示，目前已报名的新生有140人，预计开学后还会增加。

该校2018年初一新生有137人，开设4班，明年班数以及学费维持不变。

■古达吧巴拿笃人数略减

古达培正中学、吧巴及拿笃中学新生预计略减。保佛中学料保持不变，只有丹南崇正中学新生大幅增加。

培正校长何甄芳表示，古达华裔人口流动较大，加上有两所国中校风不俗，该校明年初一新生料只有十余人。该校2018年有20名初一新生。

拿笃中学董事长叶运华表示，该校明年度初一新生预料比今年少，目前约有30人报名，开学后会增加但只能开设一班。他称，该校今年初一新生超过60人。

吧巴中学校长卓玉昭透露，该校明年新生或维持在30人左右，目前已有25人报名。

■丹南崇正新生增

丹南崇正中学校长张志捷表示，已有40人报读该校明年的初一班，比今年新生增加16人。他说，明年新生仍以华裔居多，纯土著约4人。

他解释，主要原因是本校永久名誉董事长拿督丘玉荣大律师赞助全校百余位学生3年的学费，加上丹南和根地咬各华小校长的配合招生。

“小型独中招生不容易，因为有丘玉荣赞助学费、各小学校长配合和家长的信任，让我们今年招生非常顺利。”