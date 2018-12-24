二战华沙犹太人起义．最后战士逝世终年94岁 罗泰姆1924年生于犹太人聚居的波兰首都华沙，二战爆发后纳粹德军摧毁了他的家园，杀了他的6名亲人。1943年纳粹德军打算将犹太贫民区居民送集中营，但数以百计斗士宁可战死，亦不愿在集中营毒气室被杀，于是在4月19日起义反抗。他曾协助数十名起义分子逃避纳粹追捕。这次起义是大屠杀期间，犹太人的最大型军事抗争行动。

最后一位在世、曾参与1943年二战华沙犹太人起义，对抗纳粹德军的战士罗泰姆，上周六因长期病患，于以色列与世长辞，终年94岁。

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罗泰姆1924年生于犹太人聚居的波兰首都华沙，二战爆发后纳粹德军摧毁了他的家园，杀了他的6名亲人。1943年纳粹德军打算将犹太贫民区居民送集中营，但数以百计斗士宁可战死，亦不愿在集中营毒气室被杀，于是在4月19日起义反抗。他曾协助数十名起义分子逃避纳粹追捕。这次起义是大屠杀期间，犹太人的最大型军事抗争行动。

战后罗泰姆移居以色列，致力为以色列立国战斗。