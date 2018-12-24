《逢甲杯》中学生书法赛·甲培中张彦鸿获特优奖 马六甲培风中学的张彦鸿在2018年第九届《逢甲杯》全国中学生正体字书法比赛中脱颖而出，荣获总决赛特优奖，为校争光；优秀奖则由芙蓉中华中学的黄婧敏及居銮中华中学的刘嘉隆获得。

尹新垣（左三起）颁奖予《逢甲杯》全国中学生正体字书法比赛总决赛特优奖得奖者张彦鸿。左起为陈闻骢及陈绍厚；右起为陈德来及李秉干。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）马六甲培风中学的张彦鸿在2018年第九届《逢甲杯》全国中学生正体字书法比赛中脱颖而出，荣获总决赛特优奖，为校争光；优秀奖则由芙蓉中华中学的黄婧敏及居銮中华中学的刘嘉隆获得。

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由马来西亚逢甲大学校友会、台湾逢甲大学联合主办的《逢甲杯》全国中学生正体字书法比赛总决赛，于本月15日在古城马六甲培风中学举行。

《逢甲杯》在雪州、吉隆坡、森美兰、马六甲、柔佛、彭亨、霹雳、槟城、吉打、玻璃市、吉兰丹、沙巴及砂拉越举行，吸引超过2000名中学生以繁体字来书写参赛，鼓励中学生认识书法之美，使华语文学习更具创意与魅力，促进传承中华文化及推广学习书法，也籍此机会推广逢甲大学。

遴选15学生3月赴台游学

此外，大会也遴选15名学生参与明年3月由台湾逢甲大学连续9年全额赞助的5天4夜赴台游学活动。

上述活动由逢甲校友会各州联委会、马来西亚书艺协会及各地留台同学会联合协办，马来西亚留台校友会联合总会及RT PASTRY HOUSE雅特面包联合赞助。

出席者包括驻马来西亚台北经济文化办事处公使尹新垣、马来西亚逢甲大学校友会会长陈德来、逢甲大学校长李秉干、留台联总会长拿督陈绍厚及逢甲杯全国筹委会主席陈闻骢等。