还有4天封关 橱窗粉饰不给力‧马股挑战1700点阻力大 圣诞节和年底长假到来，近期股市也波动剧烈，国内基金橱窗粉饰意愿不大，外资也倾向趁高套现，马股想在2018年余下的5个交易日挑战1700点关口势必面临重重阻力。

（图：美联社）

（吉隆坡24日讯）圣诞节和年底长假到来，近期股市也波动剧烈，国内基金橱窗粉饰意愿不大，外资也倾向趁高套现，马股想在2018年余下的5个交易日挑战1700点关口势必面临重重阻力。

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富时综指今日微跌0.29点至1669.99点报开，随后迅速扭转跌势节节攀高，并以全天最高的1683.82点挂收，上扬13.54点。

全场成交量仅有12亿6509万2950股，总值8亿7579万9824令吉，交投依然冷清。

蓝筹股由国库控股（Khazanah）控制的IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）和亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）领涨，分别上扬11仙和16仙，各报5令吉46仙和4令吉零2仙。

受外围利空拖累，12月至今综指迟迟无法收复1700点，最高仅是12月3日写下的1699.72点，最低曾在上周二（18日）跌至1635.31点。

达证券认为，国内基金需要更大的决心才能够继续推行橱窗粉饰活动，这在上周更为明显。

上周，包括美国升息等一系列不利消息释出，全球股市面对沉重卖压，马股则在橱窗粉饰带动之下，勉力走高8.32点至1670.28点。

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上周日均成交量从前周的18亿4000万股略增至18亿7000万股，总值也由15亿7000万令吉提高到16亿9000万零吉。

国内基金购兴缺缺，外资也伺机套现提款而去。MIDF研究指出，上周外资连续第七周撤离，平均每周净卖2亿5090万令吉。

达证券表示，马股目前估值依然高于同侪，鉴于外围利空将继续降低2019年投资情绪，而国内利好也严缺，马股展望恐怕依旧不明朗。

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马币失守4.18

股市资金外流和国际油价下跌左右开弓，马币周一失守4.18令吉。

马币兑美元一度降至4.1858令吉，下午5时挂4.1830令吉，比较上周五为4.1790令吉。美元指数小跌至96.835。

今年至今马币兑美元贬值3%，跌幅比重挫9%和6.8%的印度卢比和印尼盾温和。

瑞典北欧斯安银行认为，马币比亚洲同侪更能抵御外围逆风，主要归功于大马的经常账盈余。

该行预测马币兑美元2019年底可上探3.99令吉，并预期国家银行下半年将因通膨升温而升息25基点。

油价周一在圣诞节假日前下跌，上周因全球供应过剩担忧而重挫。

周一亚洲盘中，布兰特原油期货扬升0.30美元至每桶54.12美元，上周五曾触及每桶52.79美元的2017年9月以来最低。

纽约原油期货也上扬0.15美元至每桶45.74美元，上周五触及2017年7月以来最低45.13美元。

石油供应增加与全球经济放缓令原油承压，两大指标原油已从10月初的近期高点下滑超过35%。

（图：法新社）

美国政局不稳 年终交投淡

亚太股市涨跌互见

投资者担心美国政局不稳恐使这个国家陷于迷航，而此刻正值全球经济出现滑坡迹象，加上圣诞节以至年底长假到来，亚太股市周一涨跌互见。

由于日本、印尼和菲律宾逢假日休市，还有许多市场将因为圣诞节提前休市，市场波动有限。

中国上证综指走高0.43%，香港恒生指数下滑0.40%。

两位消息人士上周六表示，美国总统特朗普曾私下讨论可能解雇联储局主席鲍威尔，此举可能扰乱已经十分动荡的金融市场。

在美国股市持续下跌之际，美国财长姆钦周日与美国几家大银行首席执行员进行了一系列电话会谈，并计划召集官员组成一个名为“跌势救火队”（PlungeProtection Team）的工作小组。

澳洲国民银行（NAB）外汇策略主管阿特里尔说，想知道白宫有多混乱和不稳定，这些就已经很能说明问题了。

“与此同时，美国政府关门也预示了一旦新一届国会1月3日宣誓就职将会发生甚么。”

政治不确定性加剧了避险情绪，打压股市。上周，纳斯达克指数较8月29日触及的高位下跌近22%，进入熊市区域；标普500指数势将创下大萧条以来最差的12月表现。

凯投宏观全球经济学家麦克亚当警告，在发达经济体中，很多在商业周期顶峰附近首先转向的金融和经济指标现在开始闪烁红灯。

“这与我们的观点相符，即近期全球经济动能的丧失会在2019年发展为更为严重的放缓。”