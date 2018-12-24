马华文学奖1月5颁奖·隆雪中总邀赴文学飨宴 第15届马来西亚华文文学奖（简称马华文学奖）将于2019年1月5日（星期六）上午11时在安邦路中华总商会大厦成枫堂举行颁奖典礼，揭晓本届马华文学奖得主花落谁家。

（吉隆坡24日讯）第15届马来西亚华文文学奖（简称马华文学奖）将于2019年1月5日（星期六）上午11时在安邦路中华总商会大厦成枫堂举行颁奖典礼，揭晓本届马华文学奖得主花落谁家。

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主办单位隆雪中总诚邀文友共赴这场文学飨宴，惟名额有限，有兴趣者须预先报名，额满为止。

配合第15届马华文学节，隆雪中总今年再度举办两年一届的马华文学奖，马来西亚华文作家协会为协办单位。

这项被誉为马华文坛最高荣誉的文学奖之一，每届只颁予一位得奖人，以表扬他们卓越的文学成就以及对马华文学所作出的贡献。曾获此殊荣的作家包括方北方、韦晕、姚拓、云里风、原上草、吴岸、年红、马仑、小黑、马汉、傅承得、李忆莙、陈政欣和梁放。本届得奖人将可获得奖金2万令吉和1个奖座。

本届马华文学奖的评审委员会由7名专业人士组成，分别是作协顾问拿督斯里何国忠博士、作协副会长李忆莙、南方大学学院资深副校长王润华博士、新加坡作协会长林得楠、星洲日报副执行总编辑曾毓林、东方日报总编辑潘友来和南洋商报前编务顾问陈春福。

马华作家将表演诗歌朗诵

适逢马华文学奖步入30周年，今届颁奖典礼将设有一个简单的回顾环节，另外也安排了马华作家诗歌朗诵的表演节目，将文学与艺术元素结合起来呈献予观众。

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以上颁奖典礼如今开放特定名额给公众人士参与，有兴趣者可透过线上报名（goo.gl/uSZm42），或电邮至[email protected]，报名从速，以免向隅。