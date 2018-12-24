多运动 不发脾气 不烟不酒·百岁富豪长寿3秘诀 全球最年长的亿万富翁，“新加坡船王”张允中虽已达百岁人瑞高龄，至今仍坚持天天上班，并分享三大长寿秘诀：不发脾气、不烟不酒、多运动。

张松声与父亲张允中合照。（图：CNBC）

（新加坡24日讯）全球最年长的亿万富翁，“新加坡船王”张允中虽已达百岁人瑞高龄，至今仍坚持天天上班，并分享三大长寿秘诀：不发脾气、不烟不酒、多运动。

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张允中：坚持上班保持头脑活跃

《新明日报》报道，2018年《福布斯》全球亿万富豪排行榜今年3月出炉时，最年长富豪来自新加坡的“船王”──太平船务创办人张允中。他以19亿身家排名世界富豪榜第1284名。

张允中日前接受美国CNBC访问时就透露，虽然已经是百岁高龄，也已把公司业务都交给儿子张松声，可是至今他依旧坚持每天都到公司上班，跟每个部门了解日常的运作情况。这是他保持脑子活跃的方式。

“这已经成为我的习惯。我没有办法呆在家里，我会觉得很闷很闷。”

至于为何能坚守岗位这么久，张允中笑着坦言，心态是关键。

“我从来都不发脾气。绝对不能，因为一旦你开始发脾气，你就会失去控制自己的能力。”

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张松声则补充，父亲除了靠保持内心平静作为养身之道外，运动和饮食也是保持身心健康的要诀。

“我的父亲其实不常进补，饮食方面就是吃得较健康，而且不挑食。当然他不烟不酒，也是长寿的关键之一。此外，他以前行动比较方便时，也很常接触各种运动，晚年也热爱高尔夫球。不过近来就比较难。”

张松声一天向父汇报3次

张允中在访问中提到，每天都会在记事本内写下一天内要完成的事情，而且每个部门的代表都会来见他。

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张松声则透露，如果没有出国公干的话，一天会在公司内和父亲商讨事情多达三次。即使出国，也会每天至少跟父亲通一次电话，让他知道进展。

“一次是在早上9点的早会结束后，另外两次则是午饭前后。通常都会跟他谈公司的营运事宜，也听听他有哪些看法和建议。虽然他年事已高，可是谈起生意上的事情，依旧敏锐灵活。”

至于其他员工又怎么看待父亲天天进公司，张松声笑言，父亲就像大家眼中亲切的爷爷，是个慈祥的老人家，并不会因此觉得有压力。

父教导以德服人

也是新加坡工商联合总会主席的张松声表示，父亲对他最重要的教导之一，就是四个字：以德服人。

“我年轻时脾气比较躁，年少气盛，可是他一直跟我强调自身修行的重要性，而且作为领导人要比其他人早到，比别人晚退，也要把员工当一家人看待。”

张松声说，现在自己过了60岁，也渐渐明白父亲多年来的道理，深深影响他的待人处事之道。