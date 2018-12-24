崔天凯：为更多合作热身．盼中美磋商有进展 中国驻美大使崔天凯说，中美贸易摩擦升级损害两国经济，也影响全球经济增长。在经贸磋商过程中，双方应加强沟通和理解，不能苛求单方妥协；每个国家都面临各自的问题和挑战，对中国来讲是改革开放，或许美国和其他国家也有类似需求，如大家合作，有助各国实现国内发展目标。

（美国．华盛顿24日讯）中国驻美大使崔天凯日前表示，中美双方经济团队在两国元首阿根廷会晤后，已立即展开工作，期待磋商能取得显著进展。他说，中美关系处在“热身期”，为今后更多合作而热身。他强调，合作是双方唯一正确选择。

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他说，中美贸易摩擦升级损害两国经济，也影响全球经济增长。在经贸磋商过程中，双方应加强沟通和理解，不能苛求单方妥协；每个国家都面临各自的问题和挑战，对中国来讲是改革开放，或许美国和其他国家也有类似需求，如大家合作，有助各国实现国内发展目标。

被问到如何看待美国有人渲染中美战略对抗的问题，崔天凯说，有时候某些人会鼓吹自己的观点，不过长远是不会得逞的，因为这些主张和两国人民的根本利益背道而驰。他说，当前中美并非处于“冷却期”反而是“热身期”，因此双方先要妥善解决经贸问题，这将有助解决其他领域的问题。

崔天凯强调，正是共同利益和相互需要才让中美走到了一起，只是中美关系全面且复杂，发展轨道并非一条直线，难免有所起伏、历经曲折，要是双方牢记两国人民及国际社会共同的长远利益，就会作出明智选择。

最后，崔天凯用15字寄语2019年：“逢山开路，遇水架桥，坚定不移，向前走！”