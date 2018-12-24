爱上陌生女郎拆窗闯香闺·中国技工监2周 爱上陌生女郎还找上门，青年搞出“拆窗闯香闺”的一幕，终于如愿见到意中人；但这惊人之举却让他成了“瓮中之鳖”，被意中人偕同姐姐联手逮着，送警查办。

（新加坡24日讯）爱上陌生女郎还找上门，青年搞出“拆窗闯香闺”的一幕，终于如愿见到意中人；但这惊人之举却让他成了“瓮中之鳖”，被意中人偕同姐姐联手逮着，送警查办。

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《联合晚报》报道，案件发生在今年4月9日早上8时，地点是义顺中第322座组屋10楼。被告刘卓明（32岁）是一名实验室技工，来自中国。他面对一项擅闯罪状，今早认罪后被判坐牢两个星期。

根据案情，被告喜欢上一个陌生女郎，虽不认识她，却查出她的地址。

案发当天早上，他在上班前很想见意中人一面，于是跑到对方的住家走廊等候，却一直不见伊人倩影。

女郎和她姐姐的睡房靠向走廊，他留意了一阵发觉屋内没人，决定闯入房间看一看。

他抓住窗花大力摇晃，直到窗栓松脱。接着，他顺势推开玻璃窗，直接爬进女郎的睡房。

女郎姐姐刚好回来撞见

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被告在意中人的闺房里流连了约5分钟，女郎姐姐刚好在那时候回来，她打开大门发现房里出现陌生人，吓了一大跳，赶紧进去赶人，但被告立刻把房门反锁，阻止她进房。

被告跟着又从窗口爬了出去，企图从走廊溜走，但不巧的是，女郎在他爬出窗口之际也回到住家，两姐妹合力阻止被告离开，之后通过房客代为报警。

警方赶到后当场逮捕被告，隔天将他控上法庭。（人名译音）