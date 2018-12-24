中共促加强猪只检疫．元旦至春节做好维稳
2018-12-24 19:02
中共促加强猪只检疫．元旦至春节做好维稳
中共中央办公厅、中国国务院办公厅星期日依例联名印发通知，指2019年是中共建政70周年，各地做好元旦至春节各项工作“十分重要”。其中，“维护社会和谐稳定”被列入应做好的9大项工作。
（中国．北京24日讯）中共中央办公厅、中国国务院办公厅星期日依例联名印发通知，指2019年是中共建政70周年，各地做好元旦至春节各项工作“十分重要”。其中，“维护社会和谐稳定”被列入应做好的9大项工作。
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除“维护社会和谐稳定”外，通知列举的9大项工作还包括“确实保障节日市场供应和平稳运行”。
其中提到，“尤其要加强生猪及其产品的检验检疫”。
在“维护社会和谐稳定”工作中，这项通知首先要求“坚持发展新时代‘枫桥经验’”，要健全落实社会矛盾源头预防、排查预警、多元化解机制。
通知提到，要围绕征地拆迁、劳资纠纷、环境污染、讨薪讨债、房地产、医疗纠纷、转业安置等重点领域，深入开展社会矛盾纠纷排查化解，“严密防范个人极端暴力犯罪”。
文章来源：星洲日报／国际·2018.12.24
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