中共促加强猪只检疫．元旦至春节做好维稳

中共中央办公厅、中国国务院办公厅星期日依例联名印发通知，指2019年是中共建政70周年，各地做好元旦至春节各项工作“十分重要”。其中，“维护社会和谐稳定”被列入应做好的9大项工作。