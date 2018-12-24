脱欧前最后一篇圣诞文告．英女王促国人以礼相待 白金汉宫周一预先披露最新一份圣诞文告的节录内容，年届92高龄的英女王也会谈及家庭及友谊的重要性。

身穿象牙色丝绸礼服的英女王伊丽莎白二世将于圣诞节演说，呼吁外界重视圣诞佳节所代表的和平及善意。（图：法新社）

（英国．伦敦24日讯）正当英国脱欧进程仍然陷入僵局、前景一片模糊之际，英女王伊丽莎白二世周一发表圣诞文告，称现时比任何一个时期更加需要和平友爱，呼吁人们即使有不同意见和看法，也应该彼此尊重，以礼相待。

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白金汉宫周一预先披露最新一份圣诞文告的节录内容，年届92高龄的她也会谈及家庭及友谊的重要性。

伊丽莎白二世在位66年，任内一向保持中立，鲜少针对国内或国际事务发表政治评论。

节录内容对英国脱欧引起动荡只字不提。

她在文告中讲述耶稣诞生的故事。她说：“即使有重大分歧，彼此尊重及以礼相待是迈向加深了解的良好第一步。这么多年来，我见证许多转变，但信念、家庭和友爱对我来说不单只是不变，还是个人安慰和安心的来源。”

英国哈里王子今年迎娶拥有非裔血统的美国女星梅根，英国皇室在婚礼上体现多元性，显见王室的转变。

英国王室今年喜讯连连，除了哈里王子大婚外，尤金妮郡主也在今年完婚。此外，英女王也在今年喜迎第六和第七位曾孙。她也在今年破天荒首度出席时装周看秀。

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英女王为圣诞演说身穿由御用服装设计师凯莉操刀的象牙色丝绸礼服。她今年也一如往年，将在英格兰东部的山均汉姆堡与其他王室成员共度圣诞。她星期日赴桑德灵厄姆教堂，吸引约200人在教堂外聚集。