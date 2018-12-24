白宫暗示接受较低预算．民主党仍不买单 美国联邦政府22日凌晨因预算僵局开始部分停摆，虽然两党议员继续协商，但并无进展。

（美国．华盛顿24日美联电）一名白宫高级官员星期日暗示称，美国总统特朗普愿意在美墨围墙预算方案妥协，接受较低拨款的方案，但民主党一名国会议员称，他们仍不买单。

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美国联邦政府22日凌晨因预算僵局开始部分停摆，虽然两党议员继续协商，但并无进展。

代理白宫幕僚长穆瓦尼警告，联邦政府或停罢至明年。新一届国会会期将从2019年1月3日开始。

兼任白宫预算办公室主任的他说，正等待民主党参议院领袖舒默就一项联邦政府提出有关资助隔离墙的长期争议的的答复。

穆瓦尼的言论反映出特朗普已放软态度。上周六，一名白宫高级官员向媒体强调，国会屈服于特朗普的要求，归功于总统不按理出牌的谈判方式。

民主党参议员德宾认为，与其让特朗普建立一座“中世纪的城墙”，倒不如透过部署高科技设备加强管制。

美国国会因圣诞佳节休会至周四。平安夜与圣诞节属联邦假日，因此美国民众将于周三起感受到政府关门的影响。

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穆瓦尼在福斯新闻节目中说，不认为未来几天会有太多进展，并称部分关门恐拖到新国会开议之后，届时站在特朗普对立面的民主党将取得众议院的控制权。

他说：“政府关门可能持续到28日之后，甚至是新一届国会开始。”