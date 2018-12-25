5区水供设施遭“动手脚”·水务局报警 （亚庇24日讯）亚庇数个地区的水供设施疑遭人蓄意破坏，水务局报警求助。

水供设施遭人“动手脚”，造成水源浪费。

（亚庇24日讯）亚庇数个地区的水供设施疑遭人蓄意破坏，水务局报警求助。

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水务局总监阿马吉星透露，亚庇数个地区的水供从上周六（22日）起陆续中断，经过检查，发现至少5处地点的水供设施有遭人破坏或“动手脚”的迹象，水务局昨早报警，要求警方调查及加强巡逻。

■水阀被关2遭撞坏

阿马吉星今日在新闻发布会指出，水务局人员于上周六先后接到投报，指翠鸟园和里卡士一带水供中断，检查后发现苏拉曼路有两条大水管破裂，于是赶紧修复。

他指出，水供干扰投报陆续出现，该局人员检查后发现1个位于路阳柏达纳花园的水阀被人关上，2个位于路阳的排气阀疑遭人用汽车撞坏。

他说，档案局职员于上周六下午目睹身份不明者把车子停放在路阳柏达纳花园水阀附近，行动可疑。水务局人员意识到这些是不寻常的事件，遂于昨早11时报警。

“除了工程师或维修人员，根本没有人知道水管中藏著水阀。”

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阿马吉星表示，在水供法令下，蓄意破坏水供设施者将受到对付。他表示，水务局将加强主要水供设施的监管工作。

■与外包公司停约有关？

阿马吉星表示，州政府于本月21日宣布中止承包58个滤水厂外包管理工程的6家公司的合约，改由水务局接手后，就发生有关不寻常事件。不过，他没有说明两者是否有关联。

他表示，虽然有关管理工作由水务局接手，但1335名受影响的员工不必担心，因为水务局会聘用他们。

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他不希望水供中断事件引起民众的误会，同时表示水务局人员将在佳节期间续守工作岗位为民服务。

民众可致电水务局热线（088-326888）投报水供问题。