不满辞职信被媒体报道．特朗普要马蒂斯提早离职 68岁的马蒂斯20日突然宣布请辞，预定明年2月28日生效。不过据称，特朗普不满他那封措辞强烈的辞职信被媒体报道，决定提前要他走人。

（美国．华盛顿24日讯）美国总统特朗普星期日表示，将提前两个月撤换国防部长马蒂斯，并会委任他的副手沙纳汉接任这个空缺，时间从明年1月1日起。马蒂斯几天前宣布辞职，原因是他和特朗普政策分歧。

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68岁的马蒂斯20日突然宣布请辞，预定明年2月28日生效。不过据称，特朗普不满他那封措辞强烈的辞职信被媒体报道，决定提前要他走人。

特朗普推文说：“我很开心的宣布，我们才华横溢的副国防部长沙纳汉，将从2019年1月1日起接任国防部长职位。”

特朗普上周宣布从叙利亚全面撤军后一日，反对该决定的马蒂斯请辞，并在辞职信中明言与特朗普有分歧。

消息人士指，特朗普因为马蒂斯在辞职信中暗批他的外交政策而感到不悦。马蒂斯在信中，强调美国有必要与盟友站在同一阵线，间接批评特朗普撤军叙利亚决定。

和马蒂斯不同的是，沙纳汉从未在军队服役，他大部分工作时间都在私人领域。他曾在航空业巨擘波音公司任职超过30年，担任过副总裁和波音飞弹防御系统部门总经理，2017年出任国防部副部长，重心大多放在五角大楼内部改革。

美国军方发言人星期日表示，从叙利亚撤军的执行命令已获签署，撤离的方式和时间都包含其中。

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另外，特朗普星期日也与土耳其总统埃尔多安通电详谈“哈里发国”IS问题，土耳其总统府称，美土元首同意同意在军事、外交上加紧合作，避免叙利亚出现权力真空。