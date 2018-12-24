陈头头·混血宇宙平行阅读 岁末已至，在回顾年度电影之前，还有许多电影抢在最后一刻刷新年底票房纪录，这种闹腾的佳节时期，本地院线的片单选择一般都乏善可陈，多是爆米花电影的天下，而今年结束以前，大概就属两大电影宇宙的安全牌最让片商青睐，一众陪伴哈利波特走过整个少年时期的粉丝，以及或许偷偷为水行侠不值的漫迷，大概就能挤爆岁末的电影院。

《Aquaman》

广告

岁末已至，在回顾年度电影之前，还有许多电影抢在最后一刻刷新年底票房纪录，这种闹腾的佳节时期，本地院线的片单选择一般都乏善可陈，多是爆米花电影的天下，而今年结束以前，大概就属两大电影宇宙的安全牌最让片商青睐，一众陪伴哈利波特走过整个少年时期的粉丝，以及或许偷偷为水行侠不值的漫迷，大概就能挤爆岁末的电影院。

既不是J.K.Rowling童幻宇宙爱好者和超级英雄漫画迷，以及，作为一个两大电影宇宙的冷静（冷漠）旁观者／一般观众，观影时自然少了原作乡愁，也少了对微观细节、揣想宇宙未来走向的乐趣。不过两大电影宇宙两相对照，同有庞杂人物脉络，同有许多迥异于现实的超能力／魔法设定，以及华丽特效、卖座卡司和粉丝基础，同步观看，或也能看出近年爆米花电影的因应社会风潮的叙事趋势走向，也不失为观影乐趣；而两部电影《Aquaman》和《Fantastic Beasts：The Crimes ofGrindelwald》提及的议题也有交叠之处（近年电影圈的社会弱势抬头，边缘议题开始被关注），比如血统、阶级等讨论，以及选角上的（好莱坞式）多元，也是年末两大电影宇宙之所以合适平行阅读的理由。

当《黑豹》（虽然他们不在同一个电影宇宙）与《神奇女侠》在好莱坞电影工业里独当一面，再无感的观众，或也知道爆米花电影有了微妙的大跃进。在刚阳雄性白人主宰的超级英雄世界里，电影这个花钱如海啸的工业（特别是保守得可怕的好莱坞），层层精密计算下竟然也允准这样的缺口，一条逐渐扩大的裂缝，让过往主流电影片商不太碰触的元素，透入一些些光照。

这些边缘的弱势的，从来不是爆米花电影主角（只有人文电影偏爱他们）的角色们，终于也进驻了娱乐大片的势力圈。既然女英雄和黑人英雄（以及黑人科幻）也能当主角，顺应趋势，1941年诞生以来、从万年配角到群嘲调侃对象，鲁蛇尴尬如水行侠，自然也能翻身跃出深海（虽然他在陆地长大）。

电影《Aquaman》参照的原型是2011年重启版的“新52”系列（大概过去的设定被调侃得太惨），英雄的诞生源于阶级的打破、人与神的结合，天生的混血／混种基因，却能游走水陆两个世界，成为王者，之于血统复杂的美国社会来说，这样的设定不无政治隐喻；而英雄父亲的身份从过去的知识分子阶级（知名深海探险家）修订为劳工阶级（灯塔看守员），更亲民也更靠近凡人，深化人神阶级的对比。现实里Jason Momoa自身的混血背景，主角从漫画的金发到电影的棕黑发色、人类与海洋生物的环保议题，这些种种，或更能说明，爆米花电影意图输入社会议题，稍稍拉抬人文深度的意图。

广告

而温子仁的电影宇宙，也一样混融，大概就是类型电影的集大成，热闹华丽，不过不失，阖府同请。

《Fantastic Beasts：The Crimes of Grindelwald》

广告

同为资金庞大的超级制作，J.K.Rowling的奇幻宇宙则从来不缺政治隐喻。

哈利波特确是缤纷丰饶的儿童文学，来到怪物／神奇动物系列，哈利迷都也走过童年，魔法宇宙自然更庞杂黑暗。既是长年关注社会议题的作家，电影自然也倒模现实世界的多元与大同，比如中国《山海经》中的神兽驺吾、日本传说中的怪物河童，以及用韩国演员金秀贤出演佛地魔的宠物娜吉尼一角等，是显性的立场表态。

而故事中的内在隐喻，比如麻瓜与魔法师禁止通婚，凡人与巫师的对立纠葛，脱胎自现实世界人与巫师的积怨（西方历史中的猎巫事件）；而众所周知佛地魔的角色原型，参考希特勒的偏执与冷血，对纯正血统的坚持和极权手段，延续至新系列大魔王葛林戴华德的身上，他参透人心，专对脆弱、迷惑、位处边缘的角色们下手，招兵买马，用以建立强大的闇黑宇宙，对照现实，当然也能轻易找到相似的原型（虽然作家否认原型是特朗普）。这些攸关人文关怀的设定，确实为奇幻文学拓宽不少视野。

奈何作家未必是好编剧，J.K.Rowling对自己的奇幻宇宙了若指掌，但庞大的故事架构需要聚焦说明，《怪物》第一集拍来无功无过，第二集则脱序零碎，庞杂支线、过多的伏笔，电影让人眼花撩乱，忙着为未来的大宇宙铺垫，却忘了当下好好说一个好故事。未来这零碎的拼图能否完美收拢，则端视作者的电影叙事能力了。