嫌犯跳海遁逃·警水村起获枪弹 （拿笃24日讯）警方昨天晚上侦破一宗枪械案，起获一把手枪和28颗子弹。

拿笃警区主任纳斯里（左二）与建功警员向记者展示起获的枪械。

（拿笃24日讯）警方昨天晚上侦破一宗枪械案，起获一把手枪和28颗子弹。

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嫌犯发现警方人员之后，立刻跳海摸黑逃走。警方今日发出主嫌犯的拼图，希望认识嫌犯或有嫌犯资料的民众提供情报。

拿笃警区主任纳斯里助理总监在新闻发布会指出，警方需要知道嫌犯的手枪来历及准备做甚么。

拿笃刑事调查组警员接获情报，在星期日晚上7时45分前往水上木屋区甘榜布佑埋伏。

■灰袋置放杂货店五脚基

警员发现一名年约30余岁行迹可疑的男子，由身上取出一个灰色袋置放在杂货店旁五脚基。

警员趋前表明身份，嫌犯二话不说转身逃走，并跳海摸黑逃走。

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纳斯里指出，警方检查嫌犯留下来的袋子，发现藏有手枪、弹匣及28颗9毫米口径子弹。

他说，警方以1971年军火法令（增刑）8条文（非法持有枪械）调查此案。触犯这项法令可被判坐牢14年及鞭笞最少6下。

纳斯里说，警方将以各种角度调查此案，包括嫌犯拥枪目的是要抢劫或售卖枪械等。

拿笃警方设通讯群组

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拿笃警区欢迎民众通过手机通讯软件whatsapp向警方提供情报。

拿笃警区主任纳斯里助理总监今天主持新闻发布会时说，民众可以通过whatsapp至（019-2186984）向警方提供情报或投诉。

“打击罪案并非只是警察单方面的责任，民众也需要帮助警方，共同打造一个安居乐业的社区。”



