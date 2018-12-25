水务局拉队2区查盗水·13处非法水管切除 （山打根24日讯）水务局今早连同承包商到市议会组屋及加拉敏丁商业区切除非法接驳水管，共发现13处水管遭非法接驳。

（山打根24日讯）水务局今早连同承包商到市议会组屋及加拉敏丁商业区切除非法接驳水管，共发现13处水管遭非法接驳。

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水务局官员指出，当局在市议会组屋共切除10个非法接驳在水表上的水管；在加拉敏丁商业区则切除3个。

■磨平水管螺丝防驳接

由于市议会组屋居民时常在当局切除非法接驳的水管后，重新接驳，当局此次切除水管后，将水管螺丝磨平，避免民众接驳。

当局将以2003年水资源法令的49（b）条文对非法接驳者采取行动，违法者最高可判罚款5万令吉或监禁2年。

他呼吁用户遵守法令，以免受到严厉处分。民众若要举报盗水或水管破裂，可拨打水务局热线（1300-8888-55）。

非法接驳的水管。

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■违章屋区盗水严重

水务局官员透露，当局在今日的行动仅切除非法接驳在水表上的水管；下一步才会切除接驳地下水源的水管。

“加拉敏丁区尤其是靠近三脚石附近的范围，因违章屋及外来者居多，成为非法接驳水管的热点。”

他说，市议会组屋居民非法接驳干净水源，导致水溢出后巷道路。要解决这项问题，须暂停地下水泵房的供水，才能避免水源流失。

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市议会组屋的卫生情况糟糕，后巷不仅垃圾遍布，且部分非法接驳的水源流到附近沟渠后与污水掺杂，易滋生蚊虫。