包括心灵物质经济各方面．韩国瑜愿与大陆交流 以53.9%得票率获胜成为高雄市长的韩国瑜，将于周二早上8时30分在爱河旁河东路鳌灯前出席就职典礼。他受访时说，两岸关系政策发展方向是“民进党中央跟着地方走”，举例自己于选举中获近90万票，“投票支持我的民众必然支持我的行为和我的政策。这已经没有‘中央与地方’的分别，最后要回归一个本质，那就是民众要过怎样的生活。”

（台湾．高雄24日讯）候任高雄市长韩国瑜日前接受中国官媒《环球时报》访问，声称有意与大陆交流，而且“和每一个大陆地级市都可以交流”，包括心灵、物质、经济方面的交流。

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以53.9%得票率获胜成为高雄市长的韩国瑜，将于周二早上8时30分在爱河旁河东路鳌灯前出席就职典礼。他受访时说，两岸关系政策发展方向是“民进党中央跟着地方走”，举例自己于选举中获近90万票，“投票支持我的民众必然支持我的行为和我的政策。这已经没有‘中央与地方’的分别，最后要回归一个本质，那就是民众要过怎样的生活。”

问起高雄会否仿效台北与上海，与大陆城市发展双城论坛的问题，韩国瑜表示问题敏感，不过认为有与大陆交流的必要。

他说：“交流形式很多。突然问我这个问题，不是三言两语就能说明。简而言之，有围墙处处是障碍，没有围墙就无障碍。”

交管100小时缩减至54小时

另外，韩国瑜的就职典礼因为首次移师户外举行而引发民怨，他得知民怨后指示相关单位作改变，将3个阶段交管由22日起至25日长达100个小时的仪式缩减到54个小时。

根据了解，主舞台搭设已经完毕，典礼主题以“鳌跃龙翔、南方崛起”作为背景海报，舞台后方将挂上巨型“青天白日满地红旗”和写有《高雄起飞》户外看板。

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上任前夕，几乎天天都有热心“韩粉”招待免费美食，圣诞前有5000碗卤肉饭、5000颗客家“野姜花粽”与888樽冷泡茶，在国民党高雄市党部前派发。