产品本土化‧龙合国际越精彩 自2007年进军越南市场，龙合国际经过多年努力，如今成为越南排名前3的综合家禽生产商，并在2016年当地营业额突破10亿令吉。

自2007年进军越南市场，龙合国际经过多年努力，如今成为越南排名前3的综合家禽生产商，并在2016年当地营业额突破10亿令吉。

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龙合国际以一条龙服务在越南站稳脚跟，涉及范围包括饲料厂，动物保健及维生素，养鸡场，蛋鸡场等。

该公司越南业务首席执行员刘裕鸿表示，越南市场仍有很大的增长空间，有望推升总营业额。

此外，他指出，越南政府十分欢迎外资在当地生产及营销。

刘裕鸿在邀请大马媒体巡视越南业务运作时受访表示，龙合国际每次开拓海外市场，都会派遣一名家族成员长期逗留了解当地市场，做出本土化的产品迎合顾客。

于是，当时他带著一班战友前往越南，就这么异乡奋斗了11年，从零市场份额到如今在越南占有一席之位。

他透露，越南业务能发展至如今的规模，需感谢公司前主席拿督刘文源的支持。

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他补充，刚开始进军越南市场，刘文源传授了许多建议和经验。只要有任何疑问，他都会直接拨电话询问。

“他就是我的导师，也是我的字典。”

刘裕鸿表示，当初龙合国际决定进军越南时，并不被人看好。因为越南给人的印象是喜欢吃蔬菜，在当地卖肉鸡应该不受欢迎。

然而，他认为，随著消费者取得更好的社会收入，其生活方式也会变得优渥，例如改变饮食习惯，选择吃得更好。

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他补充，虽然以当地收入而言，鸡肉价格算偏贵，但还是便宜过其他肉类，是可负担又可稳定供应的肉类。“多年以来，鸡肉的通膨增长是众多产品中最低的。”

他指出，越南人口是大马的数倍，而人均消耗的鸡肉和鸡蛋却比大马少，仍有很大的增长空间。

根据IndexMundi数据显示，截至2017年7月越南共有9616万人口，平均年龄为30.4岁。

目前，越南每年人均消耗少过15公斤的鸡肉及将近200颗鸡蛋，而大马是50多公斤及超过300颗鸡蛋。

“越南人口平均年龄年轻化，加上生活水平提高，对鸡肉的需求正在增加。”

刘裕鸿预计，越南每年人均消耗的鸡肉，只要另增10公斤，需求就相当于增加快一倍，而若要配合市场增长就需要扩建。

“我们会配合市场增长速度扩展业务，而我们希望能保持双位数的收入增长。”

父母代种鸡

种鸡饲料 各阶段大不同

刘裕鸿指出，龙合国际的祖父母代种鸡是在大马饲养，每年越南都会从大马或美国购买祖父母代种鸡，而越南仅负责父母代种鸡及肉鸡饲养。

他表示，为了确保种鸡生活在最舒适的环境，除了采用冷却系统，保持室温在24至26摄氏度，还根据种鸡的成长阶段给予不同的饲料。

“就像婴儿喝的配方奶一样，动物的不同阶段也需要不同比例的维生素和营养。”

他补充，他们购买的大豆都是来自巴西和阿根廷。

龙合国际在越南的饲料厂

业务遍布5国

刘裕鸿认为，成本管理非常重要，甚至会造成长期影响。

他表示，龙合国际努力达到更佳的成本效益，目前业务覆盖的5个国家共有20个饲料厂。

他指出，这些年以来，他们学习如何让一个特定的饲料厂达致最佳的产能，避免新厂过大导致管理层无法妥善管理，或预计过度保守影响长期成本。

“建设厂房无论大小，一些基建都是必须的，像办公室、建筑物等，因此每次这些设施的投资都是一样的。”

饲料厂分阶段扩建

他认为，其中饲料厂分阶段扩建，可有效进行成本管理。

他透露，该公司在越南建设新厂房时都会预留空地，以便进行第二阶段扩建，可节省许多时间和资金。

“这样的话，当饲料厂的产能达致限额，我们还可以再扩展约50%，而不是再花几年时间建新厂。”

他表示，饲料厂在第一阶段就已经完成了所有设施与规划，之后下个阶段的扩建只需增加一些设备。

他举例，第四家饲料厂第一阶段后产能达每年28万公吨，而当产能利用率达60至70%，就会进行下阶段扩建另增产能。

他认为，他们关注当地市场增长而扩展，从2007年每月产出80万只一日龄雏鸡，至现在是每月350万只雏鸡。

他表示，由于通货膨胀，该公司为了减少人力资源，龙合国际越南业务70%是采用自动化，包括了冷却系统。“之前照顾5万只鸡需要10至15名员工，可是现在只需要一名员工”。

水族产品

越印菲成长潜能佳

龙合业务遍布5个国家，大马，新加坡，越南，印尼及菲律宾。

刘裕鸿表示，越南消费能力相比大马还是较弱，大马人通常是按只购买鸡肉，但当地通常不会购买一只鸡，所以较大的肉鸡，肉贩才可以分成数分销售。

他指出，大马每只肉鸡体重约在1.8公斤左右销售，而这里的肉鸡是约2.8公斤才宰杀，成长时间会比较长，约39至40天。

“就像买油一样，现在大马许多人都是购买5公斤装的食油，并不是一次需要那么多，而是因为是可负担消费，所以提前购买预留，可是越南不一样。”

但他认为，越南，印尼及菲律宾等国家都是具高增长潜质，除了人口是大马数倍，如今它们社会收入也在增加。

相反的，他表示，虽然大马和新加坡是高消费国家，对鸡肉需求非常高，快接近饱和状态，所以增长慢。