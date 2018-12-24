印尼海啸．“海面上都是挣扎的手”．乐团主唱揭生死一瞬间经历 里菲安的妻子迪兰早前传出在海啸意外中失踪，不过稍早有消息传出，表示迪兰目前还活着，但是她与里菲安尚未联络上，不确定她的下落。据报，事发当天也是迪兰的生日。



“Seventeen”主唱里菲安曾在IG感性发文，称今天是妻子迪兰生日，期盼她平安归来。消息称，迪兰还活着，只是两人还未联络上。（互联网照片）

（印尼‧雅加达24日讯）海啸袭击前正在沙滩上表演的摇滚乐团“Seventeen”有2名乐团成员及2名工作人员不幸罹难，幸存的主唱里菲安（Ifan）表示，遭海浪吞噬时一度以为自己活不了，周围满是挣扎的双手，剩下能做的是不断祈祷，惊恐揭露生死一瞬间。



里菲安的妻子迪兰早前传出在海啸意外中失踪，不过稍早有消息传出，表示迪兰目前还活着，但是她与里菲安尚未联络上，不确定她的下落。据报，事发当天也是迪兰的生日。



传主唱妻子还活着



路透社报道，“Seventeen”四名团员及乐团工作人员恐再难合体，除了贝斯手Bani、经纪人Oki不幸丧命，吉他手Herman及另一名工作人员Ujang也证实罹难，而随着迪兰传出活着的好消息后，目前仅剩鼓手Andi仍下落不明。



里菲安描述遭大浪卷走后的生死一瞬间，他说周遭都是哭声，眼见全是奋力在海面上挣扎的双手，大家都试图浮出海面，直到这些嘈杂声音逐渐消逝、安静，他认为落海的听众全溺死了，而自己就是下一个。



他挤出全身最后一丝力气奋力向岸边游去，刚好途中遇上一只漂浮箱子，他紧攀着箱子继续向前游，最终钩上一棵树，一个半小时后，待海水退去，他才全身是伤地爬上岸，里菲安表示，从未想过自己能存活，上岸后的第一个念头就是找到乐团成员及妻子。



“Seventeen”是雅加达当地知名乐团，脸书上有超过百万人追踪，他们此行赴爪哇岛海滩，主要是为了印尼国营电力公司的年终派对做表演。



他们原定于星期日返回雅加达，不料一场天灾竟让四名团员及家人天人永隔。里菲安悲痛哭喊：“现在只剩我一个。”