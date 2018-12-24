印尼海啸．被困残骸12小时．5岁童获救 灾区现场星期日传出好消息，有警员将一名被埋于残骸中近12小时的5岁男童救出，他获救后仍惊慌不定、抽泣不止。

（印尼．雅加达24日讯）搜救团队周一在巽他海峡一带的灾区出动挖掘机和其他重型工具协助挖掘，希望在救援黄金时间内有奇迹出现，但部分灾区现场因大雨救援工作一度受阻。逾万名居民已被疏散至高处。

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减灾署高级官员多迪说：“军方和警方正在废墟中搜索，寻找幸存者。”他补充，搜救行动预计将持续一周。

灾区现场星期日传出好消息，有警员将一名被埋于残骸中近12小时的5岁男童救出，他获救后仍惊慌不定、抽泣不止。

据报，获救男孩名叫阿里（Ali），他身处一辆被多棵树及杂物压倒的车子内，独身一人度过被困的一整晚，警员在早上搜救时听见其哭声，才发现他。男童被救出后紧紧抱住搜救警员，表情仍然惊惶不安。暂未知事发时是否有其他人与阿里共处车内，警员正协助寻找他的父母及家人。

位于巽他海峡的喀拉喀托火山于当地时间上周六晚上9时30分（大马时间晚上10时30分）喷发，引发海啸，导致数百座建筑物被摧毁。

5地区受影响

当局暂确定有5个地区受影响，包括板底兰、西冷、南楠榜省、汤加穆及贝色瓦兰县，造成逾600间房屋、约60间商店和420艘船损毁。

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海潮退去后，重灾区之一的西爪哇著名旅游景区卡里塔海滩上尽是遭连根拔起的树木和废墟。

网上流传的视频显示，海啸发生时，印尼知名乐团“17乐团”正在海边进行演出。海啸突然席卷而来冲垮舞台，现场观众四处逃窜哀号声不断，宛如人间炼狱场景。

佐科威视察灾区

印尼总统佐科威周一已抵达灾区视察。

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印尼公共工程和住房部长巴苏基说：“目前当地下起大雨，又刮起强风。我们只能在非常有限的时间内疏散灾民和进行清理工作。”

在苏门答腊楠榜市，数以百计的灾民在省长办公楼避难。至于在爪哇知名度假胜地安亚海滩，有许多幸存者在堆积如山的废墟中寻找一些可用物品。