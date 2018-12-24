印尼海啸．国际救援机构伸援 红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）表示，上周六海啸高度高达30至90公分。

（印尼．雅加达24日讯）当地电视台取得闭路电视片段，显示一条村落看来很平静，之后见到树被风吹至摇动，随即出现一下闪光，转眼间海啸产生的洪水涌至，冲毁一户的玻璃门。洪水不但带着沿街卷走的杂物，还有一个人。

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红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）表示，上周六海啸高度高达30至90公分。

乐施会与其他国际救援机构声称，他们将伸出援手。当地救援人员已疏散伤者，并搭盖临时帐篷收容灾民。据报，避难所挤满等待救援的人。

印尼医药协会表示，当地急需骨科和神经外科医生，因此已派出更多医生和医疗设备应付当地的医疗需求。据悉，伤者多为赴当地度假的印尼民众。

印尼国家灾难管理局、国家灾难对策局、直升机搜索与救援队、国家武装部队及警队均出动救援，逾百具遗体运送往板底兰医院的停尸间，供家人辨认及接走，部分已转送往殡仪馆，目前尚余23具遗体未有人认领。

据知遗体主要来自丹戎勒松海滨度假村、文登县卡里塔海滩及西冷安亚海滩。

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