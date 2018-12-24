专家：火山仍活跃．海啸恐再袭印尼 印尼当局周一公布，海啸至今已造成至少281人死亡，1016人受伤，过百间建筑被冲毁。当局估计，死伤人数将继续上升。当局周一继续展开搜救工作。

鸟瞰图显示，丹绒勒松度假酒店外的沙滩经海啸袭击后，美丽的沙滩已遭海水吞噬。（图：美联社）

（法国．巴黎24日讯）印尼喀拉喀托火山上周六喷发引发海啸后，多名专家星期日警告，火山正处于活跃阶段，恐怕还有另一波海啸来袭。

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281死1016人受伤

印尼当局周一公布，海啸至今已造成至少281人死亡，1016人受伤，过百间建筑被冲毁。当局估计，死伤人数将继续上升。当局周一继续展开搜救工作。

印尼开放大学教授罗瑟里表示，今次的海啸看似喀拉喀托火山喷发导致水下边坡滑移所引起的。

印尼喀拉喀托火山1883年大爆发，夺走至少3万6000条人命。约半世纪后，一座新火山岛在喀拉喀托的破火山口成形，成了今次大爆发的火山。

南巴黎大学专家巴丁列夫提到，自6月以来，喀拉喀托火山就异常活跃。

印尼在过去半年中，曾三度遭遇海啸袭击。

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印尼境内有127座活火山，位处地震及火山爆发频仍的太平洋火环带上。喀拉喀托火山位于爪哇与苏门答腊间的巽他海峡，靠近人口稠密的地区。

英国朴茨茅斯大学教授迪欧表示，尽管这一次的海啸规模相对较小，但对于沿海社区而言，这些充斥破瓦砾的海浪拥有致命的破坏力，尤其是在没有预警的情况下。

海啸暴潮来袭灾情严重

南安普敦大学的伯克萨尔补充，巽他地区恰好碰上满月大潮，看来海浪在满月暴潮时袭击沿海地区，灾情将变得更加严重。

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此外，海啸在夜晚来袭，更令人措手不及。

巴丁列夫表示：“事件来得太突然，我们真的不知如何是好。海啸生成进化了数十分钟，来不及警告民众。”

罗瑟里说：“海啸浮标是用来警告海底板块地震所引起的海啸。”

预警时间变短“既使喀拉喀托火山旁有这样的浮标，由于太接近受影响的海岸线，海啸波在快速传递下而让预警时间变短。”

迪欧说：“巽他海峡再次发生海啸的可能性仍然很高，因为喀拉喀托火山正处活跃阶段，这可能引发进一步的海底山体滑坡。”

巴丁列夫也警告称：“我们现在必须更小心，因为火山已变得不稳定。”

迪欧认为，目前需要进行声纳调查来查看火山附近的海床状况，但“不幸的是，海底调查通常需要经过数月筹划与执行。”

火山喷发造成严重海啸的情况很罕见，其中最著名、也是致命的一次就是1883年喀拉喀托火山爆发所造成的。