雷电交加2018‧金融股市穷忙 2018年，对喜欢“8”字的中国人肯定充满期待，期待这一年能如同“8”与“发”字的谐音，为人们带来满满的财富，但经济学家的心情却是忐忑不安的，忧虑著十年一轮的经济危机魔咒会否如期而至，结果2018年就在正负两极的力量压挤下，全球市场七零八落，投资者财“发”不成，反而跌“趴”了。

2018年，对喜欢“8”字的中国人肯定充满期待，期待这一年能如同“8”与“发”字的谐音，为人们带来满满的财富，但经济学家的心情却是忐忑不安的，忧虑著十年一轮的经济危机魔咒会否如期而至，结果2018年就在正负两极的力量压挤下，全球市场七零八落，投资者财“发”不成，反而跌“趴”了。

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证券市场研究公司Ned Davis检视自1972年以来的8种投资项目，发现今年是数十年来头一遭，每样投资项目都表现不好，全球股市大跌，大宗商品和债券也重挫。大马情况又有多惨？

《投资致富》仔细整理过去一年国内经济大事，并透过经济、马币、股市和原产品市场环节切入，带读者重新回顾这趟颠簸路。

马股穷

一看到“穷”字，我们心里必定联想起生活困难，马股今年的“穷”不仅意指富时综合指数走势艰难，也彻底反映市场参与者身心的贫穷。

回顾今年，年初投资者还沉醉在2017年杪营造的良好“氛围”

之中，一切都还是如此美好，国家银行更在考量国内经济稳定增长因素后，决定合理化货币政策宽松度，率先在1月升息25个基点，至3.25%，成为今年首个升息的亚洲中央银行，为马股和马币首季亮眼成绩奠定基础。

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随后，国会于4月7日解散，一度激励富时综合指数上探1895.18点历史新高，但5月全国大选意外“变天”，希盟政府上台后重新检讨东海岸铁路计划（ECRL）、吉隆坡-新加坡高铁（HSR）、捷运三线（MRT3）等大型基础建设项目，加上首季经济增长5.4%不如预期、企业盈利增速放缓、丹斯里慕哈末依布拉欣辞去国家银行总裁等利空因素连番登场，让外资大举撤离，绊住了马股前进脚步。

踏入下半年，特朗普政府高举“贸易战”旗帜，先后2次向中国商品祭出惩罚性关税，中国同步还以颜色，两个经济强国交锋，全球贸易和经济成为牺牲品，加上8月土耳其里拉风暴，更加重投资者对新兴市场的忧虑，让马股在内的新兴市场开始惨遭熊噬。

更糟的是，美股自10月崩跌831点后，科技股抛压频频，全球股市动不动就随美股洗三温暖，加上国际油价由牛转熊，以及新政府在财政预算案上修赤字目标，同时下砍经济增长目标，市场担忧我国主权信贷评级潜存下调风险，加深投资者风险厌恶情绪，马股在外资不来的情况下，第四季无力翻身。

虽然12月贸易战出现转圜余地，美中协议休兵90天，可是市场没高兴多久，华为首席财务员孟晚舟就在加拿大被捕、被美方要求引渡，又让美中关系急冻，局势暗潮汹涌，再加联储局虽在年内最后一次议息会议如期升息，但却暗示2019年可能仅升息2次，低于市场预期的3次，加深投资者对明年经济前景转差忧虑，再度引发全球股灾，让投资者无法安度圣诞佳节。

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更令人伤心的是，12月指数往往会有基金粉饰窗橱效应，股市上升机会大，但今年却异于往常，主要是外资今年来已净卖马股近120亿令吉，加上企业盈利增长目标屡屡下调，股市吸引力不再，投资者已纷纷转投其他资产避险。经过这一年的上冲下洗，马股已较全年最高的1896.03点高位回调11.91%，今年确定是穷忙一场。

马币恨

恨，顾名思义就是人类情绪的反映，最常用于形容人对某种事物欲求不满的失望情绪，套在恨铁不成钢的马币身上绝对合适。

马币在2017年上演绝地大反攻，兑美元升值10.87%至4.0450，让国民对今年马币表现更是寄予厚望。马币也没有叫人失望，在开年首日即突破4.00阻力，冲上3.9975关口，创下2016年8月来最高。

在攻破4.00阻力防线后，国行1月升息25个基点至3.25%，加上国际油价节节上涨利多因素扶持，让马币涨势越发凌厉，首季兑美元即升值4.71%至3.8620，亮眼表现让区域同侪黯然失色。

迈入第二季，马币初期延续首季强势表现，最高一度去到3.8533高位，无奈的是美元自今年4月中开始强势升值，对新兴市场货币构成压力，马币自然无法独善其身，当季贬值了4.44%，上半年仅以微薄涨势保住面子。

踏入下半年，国行在8月宣布落实3项新外汇管理措施，包括提高出口所得管理弹性、提高外汇护盘弹性和扩大非国民进入岸内金融市场的门槛，希望能进一步稳定马币走势，可惜联储局延续鹰派货币政策立场，强势美元格局基本奠定，马币贬值压力不减。

随后国债破兆、中美贸易战越演越烈，以及土耳其里拉危机爆发，灾情更进一步往印度卢比、印尼盾、南非兰特等新兴货币延烧，市场忧虑风险将扩散至脆弱的新兴经济体，沉重的抛压让马币无力招架，在短短2季内彻底举白旗。截至上周五，马币兑美元报4.1790，今年来贬值3.23%。

不过，尽管马币兑美元以贬势告别2018年，但从根本来看，并非国内基本面出现重大变化，反而是受外围不明朗因素，以及强势美元所牵制，这可从马币今年跌幅较区域货币来得低看出端倪。

经济慢

股汇市是反映经济基本面的“照妖镜”，原油和原棕油则是我国主要出口商品，从股汇商品市场走势东歪西倒，不难猜测今年经济表现有多难看。

没有最慢，只有更慢，就是2018年大马经济写照。在2017年交出“亮眼”的经济表现后，市场普遍预期今年经济增长有所减速，只是万万没想到经济增长会如此的缓慢。

今年首三季，我国国内生产总值（GDP）从未达到市场预期，增速也一路从首季的5.4%放缓至第二季和第三季的4.5%和4.4%，让国行在一年内几度下修经济增长目标，从5.5至6%一路调低至4.8%。

为何今年经济表现如此逊色？原因有二，一固然是中美贸易战开打，让外围环境异常艰难，二则是国内因素干扰。国内因素干扰，我们可以从供应面和开销面进行剖析。

统计局数据显示，今年首季5大领域均温和扩张，但踏入第二季种植和矿业却开始出现产量干扰，让两大指数双双转负，加上希盟政府上台大砍基础建设，拖慢建筑业增长，单靠服务和制造业那能撑起经济增长重任，经济表现自然不如预期。

开销面方面，长达3个月的税务假期让消费者信心大振，大马经济研究院（MIER）2018年第二季消费者信心指数更一举飙向132.9点的21年高位，连带第二季商业情绪指数也按季起17.7点至116.3点，创下2015年首季来最高。

不过，就算私人界再乐观，新政府上台开始落实“移缓就急”的公共开销政策，导致投资者纷纷观望新政府态度，拖累私人投资活动增速放缓，仅剩私人开销正常发挥，根本难以扭转颓势，这不难从第三季GDP固有税务假期支撑，但最终结果仍弱于预期看出端倪。

但值得庆幸的是，国内通膨压力自今年6月税务假期以来持续低迷，就连销售及服务税9月重新落实也未显著推动物价，为国行维持宽松货币政策创造空间，无需像邻国般急速升息来抑制通膨，反而可专注为经济增长注入动力。

石油急

“急”，字面解释为迅速而且猛烈，用来形容2018年急升骤降的油价，叫投资者无不为之著急的心情实在贴切不过。

挥别惨澹的2017年，油价在2018年大多数时间的表现可谓是神采飞扬。布兰特原油价格在1月首日开高，攀至每桶66.79美元关口，创下2014年来最佳开年表现，随后在伊朗内乱、石油输出国组织（OPEC，油盟）减产动作、欧美强劲经济数据、美国石油库存下降，以及美元疲弱等系列利好因素扶持下，国际油市坐7望8，上半年上扬格局坚挺。

整个上半年，国际油价普遍呈直线上升趋势，仅在6月底因油盟增产消息影响稍为回调，令首6个月布兰特原油均价达71.16美元，为近年来少见，最高更一度去到每桶79.8美元，按年增幅达到35%。

迈入下半年，坚挺的油价丝毫没有转弱的迹象，更在特朗普恫言从11月起恢复对于伊朗石油出口制裁“助攻”下，激发投资者对全球供给减少的隐忧，带动油价出现新一浪涨潮，布兰特原油价一度走高至突破80美元的高位，让市场看到“百元”油价的希望。

无奈希望是美好的，现实却是丑陋的。投资者没有等到百元油价的大牛行情，却等来避之唯恐不及的母熊。受到全球贸易局势多变压低经济增速预期，投资者忧虑这将压低油需求，加上美国暂时豁免8个伊朗重要石油出口目的地，让石油供应瞬间增多，恐加剧油市供需失衡情况，正式拉开油价跳水的序幕。

国际油价从10月开始直线下滑，当前油价已较高位下挫逾30%，短短2个月内油市情绪即从牛转熊，布兰特原油价打回原形，收在每桶53.82美元，投资者一年的辛劳付之一炬，留下的只有满地的心碎。

棕油倒

与其他资产类别高低起伏的走势相比，原棕油今年的走势简直一面倒，一个“跌”字总结。

原棕油价自2017年10月开始呈下滑趋势，跌势一路延续至今年。今年开年，原棕油市场即传来欧盟决定从2021年起以环境冲击为由把棕油从再生能源名单剔除，加上2017年12月原棕油库存攀至273万公吨的2年新高，已为原棕油埋下“跌跌不休”的种子。

虽然今年国际油价多数时间都在高位徘徊，但作为生物柴油原材料的原棕油却未随之走高，就算中国宣布将对美国大豆油征税，市场普遍预期原棕油价格将可渔翁得利，但原棕油价格就是反弹乏力。

更重要的是，政府今年已屡屡通过豁免出口税，希望提高我国原棕油出口吸引力，可是仍无力消化下半年飙涨的原棕油产量，而11月大马棕油库存按月弹升10.45%至301万公吨的历史新高水平，直接成为压跨原棕油价的最后一根稻草，基准原棕油期货直接跌穿2000令吉关口，惨状为多年来首见。

尽管原棕油价在最后一个月奋力向上，希望能收复失地，但缺乏强劲基本面支撑，原棕油价仅能游走于每公吨2100至2200令吉水平。

截至上周五，基准3月货收报每公吨2156令吉，原棕油价近年来已黯然%下挫13.86%。

【小结】

总结全年，我国经济、股市、货币，乃至原产品的走势完全能用一个“惨”字来形容。走过了低迷的2018年，迎接我们的2019年会是美好的曙光？还是黎明前的黑暗？下篇自有分晓。