致电6银行CEO确保资金充裕‧美财长召集跌势救火队

美国财长姆钦。（图：美联社）

（美国‧华盛顿24日讯）在美国股市持续下跌之际，美国财长姆钦（Steven Mnuchin）星期日与美国几家大银行的首席执行员（CEO）进行了一系列电话会谈，并计划召集官员组成一个名为“跌势救火队”（Plunge ProtectionTeam）的工作小组。

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由于担忧经济增长放缓，近几周美国股市大跌，标准普尔500指数料创下自大萧条（The GreatDepression）以来12月最大跌幅。

“今天我和美国6大银行CEO进行了个别电话谈话。”姆钦在亚洲金融市场开盘前在推文中表示。

美国股指期货星期日晚间下跌，电子交易开盘，展开因假期缩短的一周。E-迷你标普500指数期货盘初跌约0.25%。

财政部在声明中表示，姆钦已与美国银行、花旗、高盛、摩根大通、摩根士丹利及富国银行的CEO谈过话。这些CEO确认，他们有充裕的流动性可进行放贷。

“姆钦还确认他们并未经历任何清算或保证金问题，市场继续正常运转。”

与此同时，由于国会在美墨边境墙拨款问题上陷入僵局，美国政府从周六开始部份关门。约四分之一的联邦政府项目的资金在周五午夜耗尽，关门可能持续到1月3日。

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财政部称，姆钦周一将与总统的金融市场工作组召开电话会议。该工作组包括美国金融系统的主要负责人，有时被称为“跌势救火队”。该工作组包括美国联邦储备局和美国证券交易委员会（SEC）的官员。

出招安抚 反引更大恐慌

在与姆钦的电话沟通中，美国6大银行均表示不存在流动性问题。但在分析师眼里，姆钦这一番沟通，正说明美国市场可能存在更大的系统性问题，而他们此前却并未意识到。

原本市场并未开始关心流动性问题，姆钦这一通电话，旋即引发投资者怀疑，美国市场是否还存在自己并未意识到的更大的系统性问题。

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彭博援引宏利资产管理公司全球资产配置负责人Nathan Thooft对此评论称：“我的第一反应是，这可能不是一个好迹象。我之前认为，目前的情况只是反应著年底前投资者的仓位变动，但现在这些事情说明（政府）可能担心存在更严重、影响更广泛的因素。”

增加市场紧张程度

纽约联储前外汇分析师Mayra Rodriguez Valladares也表示，姆钦是在帮倒忙，他出面去解释特朗普一直坚持的观点是很奇怪的，这只会增加市场的紧张程度。

对于投资者而言，令他们倍加担忧的不仅是姆钦与大行沟通的流动性问题，与美国“国家队”召开会议更加重他们的恐慌。

Jones交易公司首席市场策略师Michael O'Rourke表示：“我明天会打电话给‘国家队’”，这可不是在说不要慌张。我认为这种事情只会令市场出现更多恐慌和担忧，而不是增加信心。