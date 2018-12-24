阿联酋：若减产力度不够‧产油国将开会应对 身兼石油出口国组织（OPEC）轮任主席的阿联酋石油大臣马兹鲁伊（Suhail al-Mazrouei）表示，油盟与其盟友已预备好随时召开特别会议，讨论原先制订的每日减产120万桶安排是否足以让明年油市保持供求平衡问题。

（图：法新社）

（科威特24日讯）身兼石油出口国组织（OPEC）轮任主席的阿联酋石油大臣马兹鲁伊（Suhail al-Mazrouei）表示，油盟与其盟友已预备好随时召开特别会议，讨论原先制订的每日减产120万桶安排是否足以让明年油市保持供求平衡问题。

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马兹鲁伊出席在科威特举行的阿拉伯石油出口国会议时指出，如果市场显示减产力度不足，或者期望协议可延长期限，产油国会毫不犹疑地提升12月落实的减产协议规模，或者延长原定的6个月减产时间表。

马兹鲁伊指出，油盟与其他产油国成立的监督委员会将于2月底或3月初举行会议，讨论市场情况。

出席同一场合的沙地驻油组代表Adeeb Al-Aama称，经过油盟与其盟友减产后，全球原油库存已经从2017年初的3.4亿桶，大幅下降至3700万桶。他强调，沙地将全力支持减产协议。

伊拉克石油部长ThamirGhadhban预期，减产协议可望在4月油盟下一次会议时得以延长。