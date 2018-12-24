美对日贸易协商 瞄准3议题 美国与日本预料最快将于2019年1月展开贸易协商，尽管日本拒绝朝综合性自贸协定方向谈判，但美国已列举协商将聚焦于3大议题，不仅希望日本在汽车与农产品贸易让步，还指望日本调整药品定价制度与汇率规则。

（日本‧东京24日讯）美国与日本预料最快将于2019年1月展开贸易协商，尽管日本拒绝朝综合性自贸协定方向谈判，但美国已列举协商将聚焦于3大议题，不仅希望日本在汽车与农产品贸易让步，还指望日本调整药品定价制度与汇率规则。

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日经新闻报道，根据美国贸易代表署21日提交给国会的文件，美国拟定与日本贸易协商的首要目标是降低美国贸易逆差，尤其要求重新修订有关汽车、药品与电讯设备贸易限制。

日忧美实施汽车出口上限

日本担心美国将要求对日本汽车实施出口上限。虽然这类上限在技术面违反世贸组织规则，但美国成功让韩国在9月同意将钢铁出口上限设在先前出口量的70%，也让加拿大与墨西哥设定汽车出口上限。

日本更担心美国把目标放在药品与医疗设备。文件显示，美国希望日本的规定是“透明、程序公平且非歧视性的，并且为美国产品提供全面市场准入”，但日本官员指出，华府希望日本改变药品定价制度。

日本当局为因应人口老化导致公共财政吃紧，4月时让政府较易于调降药品价格。然而有意在日本销售高价药物的美国药厂反对这项变革。此外，美国总统特朗普也企图让自家药厂在海外更容易获利，换取在美国本土降低药价。因此，药价议题可能成为美日谈判的症结点之一。

汇率是另一大问题。美国车厂担心日圆走贬会拉抬日本车出口，正要求日本接受避免汇率操纵的条款。日本则反对这点，理由这超越新贸易协议只涵盖货物的立场。