美国页岩油企2019支出踩煞车‧忧油价跌势供应过剩 鉴于油价已跌去40%且对供应过剩的担忧加剧，美国页岩油生产商对明年的钻探计划踩下煞车，甚至将仅几周前才确定的部份项目预算给予缩减。

（美国‧纽约24日讯）鉴于油价已跌去40%且对供应过剩的担忧加剧，美国页岩油生产商对明年的钻探计划踩下煞车，甚至将仅几周前才确定的部份项目预算给予缩减。

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明年产量将再增11%

这样的逆转是个警讯，因为页岩油田爆发式增长推动美国2018年原油产出增加16%，至约1090万桶／日，超越沙地及俄罗斯。随著大型油企及独立企业在今年增加油井，预计2019年产量将再增长11%。

页岩油生产商Centennial资源发展周四取消了明年增加钻机数量的计划，追随同业Diamondback能源和Parsley能源的脚步。Centennial撤销其2020年生产目标，并取消增加2.5个钻机的计划，称因市况疲弱。

目前，页岩油价格接近损益平衡水准。而根据今年的月度合约均值，美国原油2019年合约本周跌破每桶50美元，逼近每桶46至50美元水准，也就是在美国最大油田二叠纪盆地生产页岩油所需的成本价格。

油价下跌带来“冲击”，总部位于德克萨斯州达拉斯的石油生产商Teal天然能源首席执行员John Roby称。“很多人在削减开发计划或减少钻机。”

周五美国原油价格跌至每桶46美元下方。