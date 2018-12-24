今年最后一波‧美国债5479亿标售 本周2018年最后一波美国国债发行将考验债券市场的勇气，政府部份停摆及围绕联储局主席命运的问题已经令投资者紧张不安。

（美国‧华盛顿24日讯）本周2018年最后一波美国国债发行将考验债券市场的勇气，政府部份停摆及围绕联储局主席命运的问题已经令投资者紧张不安。

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本周准备迎接节日盛宴的交易员要比往常有更多内容消化，2、5和7年期证券发行将创2010年圣诞节以来最大。再加上浮动利率票据重开，1310亿美元（约5479亿令吉）附息债券标售料为2018年划上句号。1至11月美国可交易的未偿债务攀升近1.1兆，至15.6兆美元，写下6年最大增幅。

虽然伴随著全球经济成长势将放缓的迹象及金融市场最近的动荡不安，债券多头最近几周重拾势头，但整体来说2018年大部份时间对于美国政府债务绝对是黯淡的一年。Piper Jaffray＆Co.的固定收益策略主管Justin Hoogendoorn表示，为了给不断扩大的预算赤字提供资金，国债供应量增加，这是国债走低的主要推手。两年期回酬攀升76个基点，10年期回酬上涨38个基点，彭博巴克莱美国国债总回报指数年迄今仅上涨0.32%，料写2013年以来的最差年度表现。

“直到4到6周前，看起来我们真的要面对负面回报。”Hoogendoorn在芝加哥说。“除了联储局政策，国债发行规模扩大在推高利率方面发挥了重要作用。”

当然，联储局政策可能会继续影响债券市场，特别是因为它引发了对美国总统特朗普对中行的态度的猜测。

但是，除了这个问题及围绕政府停摆的问题，标售可能是一周中最值得关注的已安排事件。由于圣诞假期，多个市场将关闭，并且也没有会影响市场走势的数据发布。