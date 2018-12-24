解剖报告料本周出炉 或开验尸庭查阿迪死因 法医解剖后推断，莫哈末阿迪是在站着的情况下，因前后遭到大型物体挤压而导致身体右侧的肋骨骨折。

（八打灵再也24日讯）在USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤丧命的消拯员莫哈末阿迪，其解剖报告预料可在本周出炉。

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不过，据星洲日报探悉，虽然过去一个月来，有许多人言之凿凿指莫哈末阿迪是在骚乱事件中被打伤，警方迄今也逮捕逾百人助查案件，但包括在案发当天前往事发现场值勤的消拯员在内，没有任何一人在录供时，声称曾看到莫哈末阿迪遭人殴打。

更令警方头痛的是，法医在解剖时发现莫哈末阿迪身上的伤势，并不符合一般遭人殴打所造成的创伤，因此在缺乏有效证据的情况下，警方可能会选择召开验尸庭，以鉴定莫哈末阿迪的死因。

法医解剖推断：遭大型物体挤压骨折

一名熟悉此案的消息人士向星洲日报说，法医解剖后推断，莫哈末阿迪是在站着的情况下，因前后遭到大型物体挤压而导致身体右侧的肋骨骨折。除此之外，他的手部、身上及脸部皆没有发现因遭人殴打而留下的典型创伤。

消息指出，这起案件目前出现一个缺失的环节，虽然外界许多人深信莫哈末阿迪是遭暴徒殴打至重伤，并因此伤重而亡，但警方目前所掌握的所有证据，只足以证明在骚乱发生时，有大批暴徒攻击消

防车以及紧急医药援救消防车（EMRS），却没有一个人看到莫哈末阿迪遭人殴打。

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有鉴于此案的发展变得非常复杂，各方抱有特定的立场，因此为了给各方一个交待，很可能会召开验尸庭，传召所有相关人证上庭供证。