金宝汤标售国际业务‧卡夫亨氏亿滋入选次轮竞投 路透引述消息人士称，卡夫亨氏（Kraft Heinz）与亿滋国际（Mondelez International）已经进入金宝汤（Campbell）出售国际业务的次轮暗标竞投名单。

（纽约24日讯）路透引述消息人士称，卡夫亨氏（Kraft Heinz）与亿滋国际（Mondelez International）已经进入金宝汤（Campbell）出售国际业务的次轮暗标竞投名单。

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消息人士指出，首轮竞标结束后，金宝汤预期售价可能达30亿美元。据悉，卡夫亨氏与亿滋希望通过今次收购，扩大国际业务领域，因而态度相当积极。

不过，除了两间食品巨擘外，私募基金Bain Capital、KKR，及FinTrek资本香港也在次轮名单内。Ferrero正与金宝汤商讨，争取被纳入在次轮名单内。

消息人士表示，金宝汤可能在明年首季内完成标售安排。

金宝汤、卡夫亨氏、亿滋、Bain Capital、KKR、Ferrero以及FinTrek未有回应传媒相关查询。