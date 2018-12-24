福士伟根柴油引擎丑闻‧明年开支料95亿 德国报章《Boerse n-Zeitung》引述福士伟根汽车（Volkswagen，又名大众汽车）财务总监FrankWitter称，该公司预期在今明两年的账目，分别须为柴油引擎造假丑闻支付55亿欧元（约262亿令吉）与20亿欧元（约95亿令吉）。

（德国‧柏林24日讯）德国报章《Boerse n-Zeitung》引述福士伟根汽车（Volkswagen，又名大众汽车）财务总监FrankWitter称，该公司预期在今明两年的账目，分别须为柴油引擎造假丑闻支付55亿欧元（约262亿令吉）与20亿欧元（约95亿令吉）。

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自从事件在2015年曝光后，有关丑闻已导致福士伟根支付逾270亿欧元。该公司在2018年度为有关丑闻的拨备已公开，2019年开支则是首次披露。

Witter又指出，估计2020年仍要为事件支付费用，金额将可能是10亿欧元。

另外，他表示，集团希望在明年安排货车生产业务独立上市，也预期中国市场保持增长。