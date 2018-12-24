特斯拉补偿车主税务宽减损失 美国电动车生产商特斯拉（Tesla）首席执行员马斯克表示，如果公司交付车辆时间有延误，以致车主错过取得税务宽减，特斯拉会向车主补偿有关损失。

(华盛顿214日讯)美国电动车生产商特斯拉（Tesla）首席执行员马斯克表示，如果公司交付车辆时间有延误，以致车主错过取得税务宽减，特斯拉会向车主补偿有关损失。

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根据美国国会去年通过的税改法例，每间车厂首20万台电动车均可享受税务宽减，其后每半年，税务减宽额将减少50%。

今年较早时，特斯拉指出，根据上述安排，在10月15日前订购电动车、于12月31日接收电动车的车主，可以得到7500美元税务宽减，而2019年1月起，有关宽减额降至3750美元。

近期，有订购特斯拉电动车的车主投诉，因为特斯拉延误交货，他们无法在12月31日前得到税务宽减，他们向特斯拉追问时也没有得到回复。

马斯克上周六于社交媒体发帖文回应称，如果特斯拉承诺在12月31日前交车，但最终没有履行承诺，该公司会向车主补偿损失。

马斯克强调，所有订购Model3的车主，可以在年底前收到汽车。

Model3中国售价最多降7.6%

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特斯拉（Tesla）调低预售车型Model3在中国的定价，最大减幅为7.6%。

特斯拉在中国的公司网站表示，Model3长续航电池双电机全轮驱动版起售价从54万元（人民币，下同。约33万令吉），下调至49.9万元（约30万令吉），减幅为7.6%；Performance高性能全轮驱动版售价从59.5万元，下降至56万元，减幅为5.9%。

Model3属于价格门槛较低的电动车。

国务院关税税则委员会本月中发布公告，决定对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。特斯拉的中国网站早前已宣布，将旗下两款电动车Model S及Model X减价，减幅最多达11%。