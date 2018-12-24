2018年亿万富翁身家‧贝佐斯暴涨1167亿成大赢家 最近一期美国《福布斯》（Forbes）杂志报道，回顾2018年亿万富翁的身家，亚马逊创办人贝佐斯是全球最大赢家，个资泄密丑闻频传的脸书创办人兼首席执行员扎克伯格，则是最大输家。

（纽约24日讯）最近一期美国《福布斯》（Forbes）杂志报道，回顾2018年亿万富翁的身家，亚马逊创办人贝佐斯是全球最大赢家，个资泄密丑闻频传的脸书创办人兼首席执行员扎克伯格，则是最大输家。

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《福布斯》表示，2018年在不确定性中，许多亿万富翁身家缩水，但仍有许多亿万富翁身家逆势而上。在过去的12个月，全球十大富豪的身家仅增加640亿美元，增幅远低于2017年的增2040亿美元。

《福布斯》指出，亚马逊在2018年不仅该业务扩展到土耳其和印度等新兴市场，获利创高纪录，更宣布在纽约州长岛市和维吉尼亚州北部的阿灵顿分别兴建第二总部。

亚马逊股价在9月创历史新高，虽然销售额低于预期，股价其后大跌约四分一，但在过去一年仍然上涨30%。这使贝佐斯身家暴涨279亿美元（约1167亿令吉），至1262亿美元（约5280亿令吉）。

扎克伯格是最大输家

反观脸书今年第二季表现令人失望，该季业绩公布的翌日，脸书的股价暴跌19%，扎克伯格当时身家大跌154亿美元。除了业绩欠佳外，导致脸书在2018年萎缩的因素，还包括扎克伯格4月就脸书的数据使用情况面对国会询问；而在上月，《纽约时报》更披露脸书聘请公关调查金融大户索罗斯的黑材料。这使得扎克伯格全年身家暴跌187亿美元，为525亿美元。

报道又称，由于微软股价上涨，其创办人比尔盖茨和鲍默的身家合计增加63亿美元。

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令人意外的赢家是电动车特斯拉首席执行员马斯克。尽管他因为推特发文被指操纵股价，而遭美国证交会罚锾2000万美元，但是拜Model3大卖之赐，以及由他担任大股东的未上市航太公司SpaceX估值升高，挹注颇大，马斯克今年身家增加28亿美元，达225亿美元。