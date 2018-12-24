雷诺要求开股东会‧传日产拒绝 《华尔街日报》引述日产汽车社长西川广人（Hiroto Saikawa）表示，大部份董事支持该公司拒绝应法国雷诺汽车要求，召开股东大会以讨论前会长高恩（Carlos Ghosn）被起诉财政行为失当事宜。

（华盛顿24日讯）《华尔街日报》引述日产汽车社长西川广人（Hiroto Saikawa）表示，大部份董事支持该公司拒绝应法国雷诺汽车要求，召开股东大会以讨论前会长高恩（Carlos Ghosn）被起诉财政行为失当事宜。

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报道引述西川广人致函雷诺副行政总裁Thierry Bollore的信件披露上述讯息。有关决定是董事部在12月17日作出，回应Bollore在3天前提出的召开股东会要求。

西川广人表示，董事部认为有需要用数个月时间，改善日产的企业管治，而股东大会日期应该一如以往在6月举行。

接近雷诺的消息人士指出，雷诺留意到日产董事部不是一致同意上述决定，又认为维持在6月举行股东大会的安排是不智。

日产与雷诺未有回应传媒相关查询。

涉嫌失信 高恩延长羁押10天

由于日产前董事长高恩涉嫌将1660万美元个人投资损失转嫁给日产负担，触犯失信罪，东京地方法院周日将高恩的羁押期延长10天。

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据日本检方称，高恩涉嫌在2008年10月前后把个人交易转至日产，以便让日产背付18.5亿日圆（1660万美元）的损失。高恩此举让日产蒙受损失，导致日产在2009年6月至2012年3月期间有4次向一个相关银行账户存入总计1470万美元资金。