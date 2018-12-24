拉大申请调高学费 魏家祥：因无法预测希盟拨款之举措 拉大校方于10月23日申请调高学费，是配合校方3年内的营销变动、发展计划及经济通膨率等。

（亚依淡24日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥表示，全国私立学府每3年都可申请调高学费，而拉曼大学学院（拉大）这次预先申请调高学费，是因为无法预测希盟政府会给予多少拨款，所以才尽早采取应急措施。

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魏家祥今晚在脸书贴文，针对教育部副部长张念群揭露“马华在财政预算公布之前9天已申请调高拉大学费10%，却将调涨学费的罪魁祸首指向希盟政府”谈话，作出回应。

他说，拉大校方于10月23日申请调高学费，是配合校方3年内的营销变动、发展计划及经济通膨率等。

“在校方写给教育部的信函中已清楚阐明，为了应付通货膨胀率、教职员薪金调整及提升大学设备，才提出调整学费的要求，这是合乎法理情的，为何（财政部长）林冠英和张念群不懂，还是假装不懂？”

他表示，全国私立学府每3年都可申请调高学费，但即使调高学费，马华都会确保拉大是全国学费低廉、教学素质一流的高等学府。

“拉大对希盟政府未来3年会给予多少拨款没有把握，因此必须预先做好准备，尽早采取应急措施。”

他指出，随着此课题后来的发展，印证行动党果然“大砍”拉大的行政拨款，因此，拉大的担心是有理由的。

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魏家祥说，站在行动党立场，张念群当然希望拉大不会预先采取应急措施，因为这就能成全林冠英打压拉大的目的。

“现在张念群不仅成为欺骗华社承认统考的骗子，更成为林冠英打压教育的帮凶，林冠英和张念群为了打压政敌，而硬说马华干预拉大的学术自由，他们两人才是不折不扣的栽赃嫁祸！”

魏家祥也发文告说，私立大专学府根据通货膨胀、营销变动、发展计划等因素，每3年就有权向政府提呈调涨学费的要求，这根本不是什么值得大惊小怪的事情，更是合情合理合法的做法！

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他说，教育部有权决定学费涨幅申请，拉大只不过是行使权力，提出调涨学费的申请，为未来3年未雨绸缪，难道又触犯了什么法律？为何其他私立大专可以每隔三年申请调涨学费，而张念群又不提出异议，难道又是只敢针对马华公会设立的拉大？

“教育部批准的是最高限额，学府可自行制定学费价格，只要不超过顶限就不违法。举例，拉大的三年广告学士课程的学费顶限为3万6000令吉，但是在2018年，拉大只收取2万9965令吉，比顶价低许多。”

魏家祥也指出，张念群所出示的文件是10月23日的信函，早在9月27日，他已经于国会下议院秘书规定的日期及时间，将口头询问、书面询问及动议呈交予国会，并且特地在2019年财政预算案发布之前的两天，在国会提出一项口头提问。

“在10月30日，我询问教育部有关拉大会否继续获得自创立以来所得到的政府行政拨款，以及有关拨款在明年是否增加。当时教长马智礼的回答是2012年内阁已通过定期拨款予拉大，拨款顶限为6000万令吉，无论如何拉大拨款将视国家财政能力而定。”

他说，马华追问拉大拨款，早在10月23日前已开始，张念群和行动党自己违背承诺，腰斩拉大拨款，为政治报复马华而不惜牺牲莘莘学子的利益，现在却反过来污蔑马华栽赃。

他也表示，马华希望张念群能把更多的精力用在造福广大学子的工作上，包括承认统考文凭、解决华小师资短缺、取消政府大学限制等。