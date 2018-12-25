紫盟羽球联赛‧桃田贤斗登场助力‧安邦再也险胜甲洞 拥有日本世界排名第一兼新科男单世界冠军桃田贤斗助阵的安邦再也，今日在紫盟羽球联赛以11比9苦胜甲洞，取得2连胜；而在早场的比赛，沙登惊险以12比11逆转地不佬市，迎来首胜。

日本世界第一男单桃田贤斗以3比0完胜国羽男单宋濬洋，力挽狂澜助安邦再也以11比9险胜甲洞。（紫盟羽联脸书照片）

（雪兰莪‧赛城24日讯）拥有日本世界排名第一兼新科男单世界冠军桃田贤斗助阵的安邦再也，今日在紫盟羽球联赛以11比9苦胜甲洞，取得2连胜；而在早场的比赛，沙登惊险以12比11逆转地不佬市，迎来首胜。

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备受瞩目的桃田贤斗在在最后一场比赛粉墨登场，没有意外以11比8、11比6、11比6轻取大马国家羽球队男单宋濬洋，首秀表现完美，也助力安邦再也锁定胜局。

而在前4场比赛，力争夺冠的安邦再排出强大的阵容取得2胜2负战绩，国羽男单新星李梓嘉以9比11、7比11、11比4、11比6、5比4逆转国羽队友林林志咏；国羽女单天才吴堇溦以11比10、10比11、11比8、11比3击退台湾选手林芝昀。

不过，大马男双刘隽程与印尼搭档卢基苦战5局以11比6、5比11、11比6、9比11、4比10输给台湾组合卢敬尧与杨博涵，混双专家陈炳顺与黄嘉欣（音译）也以10比11、3比11、7比11不敌阿里夫与吴咏瑢，还好桃田贤斗最后力挽狂澜。

八打灵狂胜反弹

在昨晚的比赛，八打灵在揭幕战惜败给安邦再也后，经过沉淀和痛定思痛，在次轮比赛以15比4狂胜香妃城，迎来新赛季首胜；卫冕冠军蒲种联军则表现强势豪取两连胜。

八打灵的国羽男单詹俊为、女单林吟芳及男双谢定峰与万纬聪在前3场比赛帮助球队锁定胜利。

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格罗娅：很快就投入比赛

八打灵的新加坡与澳洲混双组合丹尼和格罗娅在第4场比赛虽然遭受到顽抗，但仍成功以3比1收拾拉兹兰与叶仪。

格罗娅在赛后说：“这是一场很好的比赛，我们比上一场比赛更好准备和更兴奋。在上一场比赛，我们很迟才进入状态，但这一次我们从比赛一开始就投入。在第3局比赛中，我们在适应风向方面遇到了问题，但我们在第4局比赛中成功地回到了正轨上。”

选择退出国家队成为职业球员的男单伊斯干达，最后也以3比1擒拿前国羽师弟苏德智。

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凭这场胜利，八打灵终于一扫首战不敌大热门安邦再也的颓气，重新吹响问鼎冠军的号角。

卫冕军强取2连胜

卫冕冠军蒲种联军在较早的另一场比赛迎来了2连胜，他们同样以15比5大胜大山脚全明星队。