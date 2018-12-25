应采儿现身婴儿用品店全身照曝光！网民：肚子好大了 应采儿和老公陈小春2010年结婚后，育有一子Jasper，一家三口的可爱互动，吸引大批粉丝的喜爱。早前她在《妻子的浪漫旅行》节目上透露想生二胎的心愿，早前po出的照片中，在身旁放着一罐“孕期用复合维生素”，近日更被拍到带着儿子现身婴儿用品店，让她疑似怀孕的消息更加甚嚣尘上。

（香港25日讯）应采儿和老公陈小春2010年结婚后，育有一子Jasper，一家三口的可爱互动，吸引大批粉丝的喜爱。早前她在《妻子的浪漫旅行》节目上透露想生二胎的心愿，早前po出的照片中，在身旁放着一罐“孕期用复合维生素”，近日更被拍到带着儿子现身婴儿用品店，让她疑似怀孕的消息更加甚嚣尘上。

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据《新浪娱乐》报道，应采儿日前疑似在助理陪同下，带着儿子Jasper逛婴儿用品店。照片中只见她衣着宽松，头上戴着帽子，牵着Jasper步出店外。网友看了直呼：“这一看就是怀了嘛”、“肚子好大了”。

（图：微博）

（图：微博）

对此媒体求证应采儿工作人员，对方则回应：“目前艺人在休假中，我们暂时联系不上。”

据了解，应采儿早前曾在微博发文，意有所指地说：“做游戏都要有队友，我采鹅队已经有队友啦，那另一队呢？”更表示：“做妈妈从来不孤单。”并晒出一张自己坐在沙发上的美照，身边放着一罐“孕期用复合维生素”，引发网友揣测她已怀有二胎。