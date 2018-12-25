周杰伦抱Romeo入镜！同步嘟嘴卖萌·网惊：父子一模一样 台湾天王周杰伦（周董）和昆凌结婚后，接连迎来女儿小周周（Hathaway）和儿子Romeo，夫妻俩非常保护儿女隐私，但在不露脸的前提下，不时还是会在社群网站上晒出小孩的生活日常。

（图：IG）

（台湾．台北25日讯）台湾天王周杰伦（周董）和昆凌结婚后，接连迎来女儿小周周（Hathaway）和儿子Romeo，夫妻俩非常保护儿女隐私，但在不露脸的前提下，不时还是会在社群网站上晒出小孩的生活日常。

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不过，他24日适逢平安夜，周杰伦难得抱着儿子Romeo入镜，虽然脸部被周董以墨镜特效遮挡，但是正脸搞怪的神情与爸爸相似度极高，而周董也幽默留言形容：“Like father like son.（有其父必有其子）”

照片中，周董戴着黑帽，身穿黑衣，还配戴一副金框墨镜，搭上嘴边满满的胡渣，颓废感十足。然而照片另一个焦点却是他故意模仿儿子嘟嘴装可爱，至于也戴着黑色毛帽，被爸爸单手抱在怀里的Romeo，则呆呆地噘起小嘴，与爸爸露出同样的神情。

周杰伦把照片分享到Instagram的同时，也说道：“Everyone ready for Christmas Eve.（大家都准备好迎接平安夜）”网民看了照片后直呼“终于看到正面了”、“弟弟太可爱了吧”、“傲娇表情一模一样”，也纷纷送上圣诞祝福。